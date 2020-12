Jenaer Gruppen und Klasse in Quarantäne

Die Infektionslage in Jena verschärft sich, auch in Schulen, Kindergärten und Pflegeeinrichtungen. In drei Pflegeheimen kam es zu Ausbrüchen. In folgenden Einrichtungen wurde Quarantäne für einzelne Klassen/Gruppen erlassen: Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Kita „Sternschnuppe“ (Saalebetreuungswerk Lebenshilfe) Lobdeburgschule,

Waldorfkindergarten,

Kita Schwabenhaus,

Kindervilla,

Kita „Kurz und Klein“,

Montessorischule.

Am Freitag wurden in Jena 83 Neuinfektionen gemeldet, 400 Fälle gelten als aktiv. Stationär behandelt werden 20 Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz für Jena liegt bei 232,4. In Quarantäne befinden sich 1710 Personen. 15 Menschen sind an Corona gestorben.