Jenaer Haltestelle benannt nach NSU-Opfer Enver Şimşek

Mit dem Fahrplanwechsel des Nahverkehrs heißt die Haltestelle Damaschkeweg von nun an „Enver-Şimşek-Platz“. Sie erinnert an das erste Opfer des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrunds. Im Rahmen von „Kein Schlussstrich! Jena“ wurde der Wunsch aus der Bürgerschaft geäußert, auch die Haltestelle nach dem Platz zu benennen. Neben der Umbenennung wurden auch die Anzeigen in den Straßenbahnen geändert. OB Thomas Nitzsche (links) und Jenakultur-Chef Jonas Zipf betonten, wie wichtig es sei, gerade in Jena dem Gedenken öffentlich Raum zu geben.