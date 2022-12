Jenaer Haushalt reißt die Rekordmarke von 400 Millionen Euro

Jena. Risiken begleiten die Planung. Jenas Stadtratsvotum im Dezember möglich. Keine Abstriche bei den Investitionen

Trotz widriger Rahmenbedingungen und vieler Risiken legt die Stadt einen Entwurf für den Doppelhaushalt vor, der genehmigungsfähig ist. Nach Angaben von OB Thomas Nitzsche (FDP) könnte er im Dezember verabschiedet werden. Damit liegt der Ball jetzt beim Stadtrat. Für OB und Dezernenten steht fest: Dieser Etat ist konsensfähig und hat kaum Spielräume.

Eckdaten

Im Jahr 2023 plant die Stadt Jena mit Aufwendungen von 406 Millionen Euro. Dem stehen Erlöse in Höhe von 390 Millionen Euro gegenüber. Im Ergebnis ergibt sich ein Defizit in Höhe von 16 Millionen Euro. Im Jahr 2024 stehen den Aufwendungen in Höhe von 424 Millionen Euro Erträge in Höhe von 395 Millionen Euro gegenüber. Das Ergebnis liegt bei 30 Millionen Euro.

Kämmerer Martin Berger betonte, dass der Haushalt erstmals die Marke von 400 Millionen Euro überschritten habe. Als er 2013 Kämmerer wurde, lagen die Aufwendungen bei etwa 230 Millionen Euro: ein Riesensprung in fast zehn Jahren.

Zwei Faktoren sorgen dafür, dass der Haushalt genehmigungsfähig ist: Durch die Steuerschätzung vom Herbst 2022 könne im Jahr 2023 mit einem Plus von 15 Millionen Euro gerechnet werden. Die Landeszuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich verbessern sich um ungefähr 13 Millionen Euro.

Risiken

Auf der Ausgabenseite besteht das Risiko der inflationären Preisentwicklung allgemein und insbesondere die regelrechte Explosion der Energiepreise. Weiterhin bestehen große Risiken auf der Einnahmeseite und teilweise Ausgabenseite durch eine zu befürchtende Rezession. Hier würden vor allem die Steuereinnahmen massiv einbrechen. Dennoch: Finanzdezernent Benjamin Koppe gab sich kämpferisch: „Wir wollen der Krise mit diesem Haushalt die Stirn bieten.“

Schwerpunkte

Dass es gelingt, die freiwilligen Leistungen im Jugend- und Sozialbereich, für Kultur und Sport zu erhalten und auch das Qualitätsniveau der gesetzlich geforderten behördlichen Aufgaben nicht zu verringern, hat die Stadtspitze goutiert. Allerdings erhöhen sich die Budgets auch nicht.

Sollte der Stadtrat im Dezember den Doppelhaushalt verabschieden, könnte die Genehmigung durch das Landesverwaltungsamt Anfang 2023 erfolgen: Dann können Stellen besetzt, freiwillige Leistungen erbracht und Investitionen sicher umgesetzt werden.

Die Prioritäten des Haushaltsentwurfs liegen in den Bereichen Digitalisierung und Klimaschutz. Hier werden die Ausgaben gegenüber dem jetzigen Haushalt deutlich erhöht. Die Ausgaben für IT und die Umsetzung der Aufgaben im E-Government steigen im kommenden Jahr in Jena um fast 30 Prozent und 2024 nochmals um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zudem wird eine Startfinanzierung für den neuen IT-Regiebetrieb geleistet. Für Klimaschutz wird eine zusätzliche Finanzierung von eine Million Euro bereitgestellt.

„Wir investieren weiter auf hohem Niveau“, sagte Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD). Kernverwaltung und Eigenbetriebe investieren in 2023 die aufgrund von Stadionprojekt und Bibliotheksneubau besonders hohe Summe von 83 Millionen Euro und danach jährlich etwa 65 Millionen Euro.

Investitionen

Dies liegt deutlich über dem im laufenden Geschäft erwirtschafteten, für den bloßen Bestandserhalt nötigen Niveau. Infrastruktur, kulturelle und sportliche Angebote werden deutlich ausgeweitet. Weitere Beispiele, die Gerlitz nannte: Osttangente, Wiesenstraße, Radwegeneubau. Aus diesen Gründen ist in der Planung ein deutlicher Abbau der vorhandenen Liquidität unterstellt, womit sich der Zeitraum 2023/24 darstellen lässt. Für die Zeit danach sei es wahrscheinlich nötig, zusätzliche Kredite für Investitionen aufzunehmen, sagte Thomas Nitzsche. So werde in der Mittelfristplanung eine Abschaffung des Neuverschuldungsverbots in der Hauptsatzung und eine Kreditaufnahme von insgesamt 46 Millionen Euro in den Jahren 2025 bis 2027 unterstellt. Entschieden und genehmigt werden müsste dies erst in zwei Jahren.

Soziales und Schulen

„Wir haben uns den Bestandserhalt auf die Fahnen geschrieben“, sagte der parteilose Dezernent Eberhard Hertzsch. Vor allem der Sozialbereich sei in seinem Ressort von Pflichtaufgaben geprägt. Er zeigte sich zufrieden, dass es bei der Gesundheitsprävention, im Netzwerk der Seniorenbegegnungsstätten, bei den Jugendarbeit, bei den freien Trägern, bei der Schulsozialarbeit keine Abstriche gebe. Zudem würden die Schulsanierungen vorangetrieben: Im Zentrum die Arbeiten in der Erlanger Allee 151. Sie wird für die Gemeinschaftsschule umgebaut. Es gebe noch offene Fragen, die mit dem Land zu klären seien: Zum Beispiel die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen. Hier sei die Stadt mit 1,5 Millionen Euro in Vorkasse gegangen.

Für die Stadtspitze ist ferner klar, dass man eine höhere Flexibilität im Vollzug benötige, unter anderem in Form einer Änderung der Geschäftsordnung des Stadtrates. Gegebenenfalls könne auch ein Nachtragshaushalt nötig werden.