Jenaer Haushalt steht gegen Stimmen der Grünen und der AfD

Jena. Doppel-Etat für 2021 und 2022 am Abend im Stadtrat mit deutlicher Mehrheit beschlossen

Die Stadt Jena verfügt seit Donnerstag, 21.30 Uhr, über einen beschlossenen Doppelhaushalt für die Jahre 2021/2022. Finanzdezernent Bernjamin Koppe (CDU) hatte im Redaktionsgespräch Stunden vor der Sondersitzung gesagt, dieser Haushaltsvorschlag sei doch eigentlich nicht ablehnbar. Während die Fraktionen der Bündnisgrünen und der AfD mit zusammen 13 Nein-Stimmen jener Auffassung am späten Abend nicht folgten, stellten 28 Ja-Stimmen aus den Fraktionen der Linken, der SPD, der CDU, der FDP und der Bürger für Jena die Mehrheit sicher. Ein Ratsmitglied enthielt sich der Stimme.

Jenas Stadthaushaushalt birgt schon seit Jahren ein strukturelles Defizit, was sich unter anderem in diesem Jahr an den Haushaltsaufwendungen von 393 Millionen Euro zeigt. Dem stehen Erträge von lediglich 382 Millionen Euro entgegen.

Doppelt schwer gebeutelt

Deutlich wirkte während der Debatte am Donnerstag das seit Monaten diskutierte Haushaltssicherungskonzept (HSK) nach. Es konnte zwar ad acta gelegt, nachdem der Freistaat mit einem finanzjuristischen Dreh im so genannten Mantelgesetz die defizitären Kommunen vom Zwang der HSK-Anwendung befreite. Doch ist spätestens von 2023 an ein HSK wieder möglich und in Jena höchstwahrscheinlich nötig. Im Doppelhaushalt sind Einsparungen und Ertragssteigerungen von 5,2 und 4,6 Millionen Euro in diesem und im nächsten Jahr verankert; wegen der Aussetzung des HSK sind weitere Maßnahmen im Umfang von 1,4 Millionen (2021) und 2,4 Millionen Euro (2022) nicht übernommen worden.

Gudrun Lukin, für die Linken Rats- wie auch Landtagsmitglied, hatte „von der großen Verwunderung im Land“ berichtet, dass das allzeit dynamische Jena jetzt auf der Ebene der Problem-Kommunen angelangt sei. Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) hielt dem entgegen, dass gerade die Stadt Jena mit ihren hohen Gewerbesteuereinnahmen vielerlei Investitionen und Aufgaben selber gestemmt habe – und doppelt schwer von den Corona-bedingten Einbrüchen bei der Gewerbesteuer betroffen gewesen sei.

Wesentlich war die Haushaltsdebatte geprägt von den letzthin mehrheitlich abgelehnten Änderungsanträgen der Grünen, die auf das Zurückstellen beziehungsweise Streichen großer Investitionen wie Wiesenstraßenverlängerung und Osttangenten-Erweiterung gedrungen hatten. Wer an derlei Infrastrukturmaßnahmen spare, zahle am Ende doppelt, sagte der OB dazu.