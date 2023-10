Jenaer Heineschüler besuchen den Erlkönig

Jena. Was die Vierklässler raus aus dem Klassenzimmer und zum Erlkönig geführt hat.

Der Heimat- und Sachkundeunterricht ist draußen am allerschönsten. Und deshalb waren Viertklässler aus der Heineschule voller Elan beim Waldausflug. Hier hatten die Jungen und Mädchen aus der 4 c Bäume und Pflanzen zu bestimmen. Auch kleinere Tiere, die über den Weg liefen, schauten sie sich genauer an. Später wurde dem Erlkönig ein Besuch abgestattet, der sich rechts der Straße nach Kunitz am Wegesrand befindet. Das Denkmal erinnert an Goethes gleichnamige Ballade, doch das ist dann mehr ein Thema für den Deutschunterricht.