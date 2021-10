Jenaer helfen wieder ihrem Fluss

Oda Beckmann von der Bürgerstiftung Jena, Marcus Gaudigs (links/Firma Saalestrand-Kanu) und Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) laden zum 14. Saaleputz ein, der am 16. Oktober stattfindet. Am Montag schauten sie sich schon einmal die Ausgangslage am Wenigenjenaer Ufer an.

Jena. Nach Corona-Pause im Vorjahr nun am 16. Oktober die 14. Auflage des „Saaleputzes“

Natürlich kam Corona voriges Jahr auch dem Fluss-Reinemachen „Saaleputz“ in die Quere. Am Sonnabend, 16. Oktober, kann die 14. Auflage des „Saaleputzes“ jedoch über die Bühne gehen. Darin einig waren sich am Montag namens mehrerer Mitveranstalter Oda Beckmann von der Bürgerstiftung Jena, Marcus Gaudigs von der Firma Saalestrand-Kanu und Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD). Wegen Corona allerdings bitten die Organisatoren, sich im Internet auf www.buergerstiftung-jena.de oder telefonisch über 03641/639290 anzumelden. Alle Interessenten können sich einen der acht Einsatz-Abschnitte zwischen Maua und Kunitz aussuchen, erläuterte Oda Beckmann. Gefragt seien zudem Mutige, die vom Wasser aus den Fluss reinigen, sagte Marcus Gaudigs. So könnten Müllnester beseitigt werden, die sich vor dem einen oder anderen Wehr stauen. Auch wolle man beim Einsatz vom Wasser aus nicht den harten Stadtgrenzen-Schnitt in Kunitz machen, sondern sich bis Porstendorf vorarbeiten. Wer sich für den Einsatz auf dem Fluss entscheide, solle aber sicherheitshalber gut schwimmen können.

Christian Gerlitz schätzt den Grundgedanken des „Saaleputzes“ ungemein. Es gebe sonst keine Veranstaltung, wo bürgerschaftliches Engagement und Umweltbildung derart zusammengehen, sagte er. Das heiße auch: Beteiligte Kinder würden später, wenn sie groß sind, gewiss keinen Unrat in den Fluss werfen. Gleichwohl könne man beim Saaleputz „alles finden“, sagte Oda Beckmann. Das habe gereicht vom Rucksack – laut Polizei wohl Diebesgut – bis zu Fahrrädern und Autoreifen. Marcus Gaudigs erinnert sich, dass Schlauchboote nach Passage einer Saale-Stelle in Jena-Nord ständig leck waren. Des Übels Quell seien entsorgte Landwirtschaftsgerätschaften gewesen. Die Saale gebe aber auch Feinheiten her wie diese Silberschachtel aus der Zeit nach 1800 mit Widmung für eine Dame.

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Als Dankeschön erhalten die Helfer Süßes aus dem Unverpacktladen und Nahverkehrsscheine. Und Studenten, die doch eh per Semesterticket Bus und Bahn nutzen? Oda Beckmann: „Die kriegen noch mehr Süßigkeiten.“