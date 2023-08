Jenaer Initiative macht sich für Osttangente stark

Blick vom Knoten Steinweg und B88 in Richtung Angerkreuzung: Die Stadt verfolgt mit der Osttangente das Ziel, die Hauptverkehrsströme über die dann vierspurige Trasse fließen zu lassen und so insbesondere die Karl-Liebknecht-Straße und den Löbdergraben vom Durchgangsverkehr zu entlasten.

Jena. Offener Brief an Stadträte: Durchreisende oder auch Tagestouristen nehmen die Stadt Jena als chaotisch wahr

In einem offenen Brief an die Stadträte setzt sich die Initiative „Gemeinsam für die Metropolregion Jena“ für die Osttangente ein. „Eine attraktive Infrastruktur führt langfristig auch zur verstärkten Wahrnehmung der Stadt durch Unternehmen, Fachkräfte und Touristen“, schreiben der frühere Polizeichef Willi Baumgarten und Jens Fischer, Chef der Planungsfirma IBA GmbH, für die Initiative.

Angesichts des aktuell gesperrten Löbdergrabens würden angrenzende Straßen durch den ausweichenden Verkehr be- und überlastet. „Durchreisende oder auch Tagestouristen nehmen die Stadt als chaotisch wahr.“ Die Osttangente würde eine Reihe von Vorteilen bieten, darunter die Beseitigung von Unfallschwerpunkten, ein verkehrsberuhigter Innenstadtbereich, Radfahrer und Fußgänger sind sicherer auf ihren jeweiligen Wegen unterwegs. In Jena-Süd, Jena-Nord und dem Umland würden viele Menschen arbeiten, die über die B88 und B7 mit ihren Verkehrsknoten Fischergasse und Angerkreuzung kommend ihren Arbeitsplatz erreichen würden. Für diese Menschen sei der Nahverkehr keine Alternative.

Der vollständige vierstreifige Ausbau des Vorhabens Osttangente ist Teil des Verkehrsentwicklungsplans der Stadt Jena. Für das Vorhaben läuft das Planfeststellungsverfahren beim Landesverwaltungsamt. Der Baubeginn wäre voraussichtlich ab 2025 möglich.

Die Initiative hat sich vor einem Jahr gegründet. Bekannte Leute aus Wirtschaft, Dienstleistung und Handwerk haben eine neue Initiative „Gemeinsam für die Metropolregion Jena“ auf den Weg gebracht; mindestens monatlich stecken die Mitstreiter ihre Köpfe zusammen zu hiesigen Themen, die auf den Nägeln brennen.