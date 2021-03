Jenaer Initiative rettet altes Brot

Jena. Die Gründer des „Kniestchens“ sammeln über Stadtwerke-Portal Geld für ein Lastenrad.

„Kniestchen“ ist eine von dutzenden Bezeichnungen für das Brotende. Unter diesem Namen fand sich im Dezember 2020 ein Freundeskreis in Jena-Süd zusammen, um Backware zu retten, die abends bei Bäckern übrig bleibt. Mit dem Motto „Gutes vom Vortag” werden seitdem an einem rollenden Verkaufsstand Brote, Pfannkuchen, Dinkelstangen und normale Brötchen zum kleineren Preis weiterverkauft, die zuvor eingesammelt wurden. „Als erster Vortagsladen in Jena versuchen wir, einen kleinen Beitrag gegen die Lebensmittelverschwendung zu leisten”, erklärt David Schmelz das zentrale Ziel des Startups.

Um auch nachhaltig unterwegs zu sein, wollen die Gründer ein Lastenrad anschaffen. Dabei greifen ihnen die Stadtwerke Jena unter die Arme. Über das eigene Portal www.jena-crowd.de werden Unterstützer gesucht, um die anvisierte Finanzierungssumme von 3600 Euro zu erreichen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke.

Auf der großen Ladefläche eines Lastenrades hätten bis zu zwölf Bäckerkisten Platz. Falls die Summe von 3600 Euro übertroffen werden sollte, könnten auch Reparaturarbeiten an dem in die Jahre gekommenen Verkaufswagen vorgenommen werden. Sollte die Summe nicht erreicht werden, erhalten die Spender ihr Geld zurück. Stand Dienstag war bereits mehr als die Hälfte erreicht.

Das „Kniestchen“-Team bedanke sich unter anderem mit Aquarell-Dankeskarten, Spazierfahrten auf dem Lastenrad, die Verewigung des Spendernamens auf dem Lastenrad oder einem halben Jahr frischaufgebrühten Kaffee aufs Haus.

Immer samstags und sonntags steht von 8 bis 12 Uhr an der Ecke Magdelstieg/Kronfeldstraße in Jena-Süd der rote Wagen, der von den Mitarbeitern auch liebevoll „rollender Brotkasten“ genannt wird.

Alle Informationen zum Projekt: www.jena-crowd.de