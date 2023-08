Jenaer Interhotel-Abriss dereinst im ersten Anlauf abgelehnt

Jena. Vor 30 Jahren bei den Stadtverordneten (6): Rückblick auf eine Debatte um ein stadtbildprägendes Gebäude, das später doch abgerissen wurde

Das Interhotel am Holzmarkt galt lange Zeit als das erste Haus am Platze. 1993 wollte der Eigentümer den Gebäudekomplex bis hinüber zur Grietgasse abreißen. Mit Gutachten hatte er nachgewiesen, dass die Gebäude nicht mehr zu gebrauchen sind, was ihm die Verwaltung auch glaubte. Weil das Interhotel jedoch im Sanierungsgebiet lag, benötigte die Verwaltung für die Abrissgenehmigung ein Stadtverordnetenvotum.

Der Rat lehnte das Ansinnen nach einigen Diskussionen mit 30 Ja- und 33 Gegenstimmen bei 11 Enthaltungen ab. Der Holzmarkt und das markante Gebäude nehme ein Schlüsselstellung im Stadtbild ein, hießt es. Überdies kamen Zweifel auf, ob die Deutschen Interhotel GmbH – vertreten durch eine Berliner Ingenieurgesellschaft – überhaupt der rechtmäßige, weil möglicherweise noch nicht bestätigte Eigentümer sei. Es gab einen Besitzerwechsel.

Das 1936 errichtete und nach dem Krieg teils umgebaute wurde wenige Jahre später dann doch noch abgerissen und durch einen Kinoneubau und die heutige Holzmarktpassage ersetzt. Der kühne Fassadenschwung lebte an der Holzmarktseite wieder auf, und die an der Wand angedeuteten - aber überwiegende funktionslosen vorgehängten Fensterelemente – sind eine Reminiszenz an den Vorgängerbau. Nicht mehr in Betrieb ist im Neubau die „Passage“ – eine Fußgängerverbindung durch das Gebäude vom Holzmarkt zur Grietgasse, die seinerzeit stark begangen war.

In unserer Reihe geben wir wieder, was vor 30 Jahren in der Jenaer Stadtverordnetenversammlung besprochen wurde. Das Gremium war Vorgänger des heutigen Stadtrates.