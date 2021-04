Jenaer Inzidenz bei 152,9

Neun Corona-Fälle in Jena werden aktuell stationär behandelt, zwei Verläufe davon sind schwer.

Jena. Dem Fachdienst Gesundheit der Stadt Jena sind am Sonntag, 11. April, bis 24 Uhr vier neue Corona-Infektionen gemeldet worden.

Aus sozialen Einrichtungen wurden zwei Fälle vermeldet. Weiterhin verteilt sich nach Aussage des Jenaer Gesundheitsamtes das Infektionsgeschehen auf den familiären und beruflichen Bereich, wenn Personen in Innenräumen zusammenkommen.

Am Sonntag wurden 19 Personen als genesen eingestuft.

Aufgrund der Sieben-Tage-Inzidenz von über 150 bereitet die Stadt Jena heute eine Allgemeinverfügung für weitere Regelungen in den Kindergärten und Schulen vor. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer gesonderten Pressemeldung am Dienstag. Die Jenaer Statistik vom 11. April (24 Uhr):



Anzahl aktiver Fälle: 471

davon innerhalb der letzten 24 Stunden: 4

stationäre Fälle: 9

davon schwere Verläufe: 2

Infizierungen der letzten sieben Tage: 165

Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 152,9

Infizierte insgesamt seit dem 14. März 2020: 3556

Verstorbene insgesamt: 64

Genesene insgesamt: 3021

davon in den letzten 24 Stunden: 19