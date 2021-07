Jenaer Jugendverbände gegen Videoüberwachung der Innenstadt

Jena. Zu den Plänen der Videoüberwachung in Jena positionieren sich die Jusos Jena, die Linksjugend Jena und Grüne Jugend Jena gemeinsam.

Jusos, Linksjugend und Grüne Jugend kritisieren die Beschlussvorlage zur Videoüberwachung der Jenaer Innenstadt, welche die CDU-Stadtratsfraktion in der Sitzung am Mittwoch, 14. Juli, einbringen will, aufs Schärfste. Die drei Jugendparteiorganisationen stellen sich gegen diesen „grundrechtswidrigen Vorstoß“ und fordern alle demokratischen Parteien im Stadtrat dazu auf, gegen diese Beschlussvorlage zu stimmen, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung der Jugendparteiorganisationen.

Neben diesem Thema stehen auch Entscheidungen über Klimaneutralität 2035 und die Lebensbedingungen von Geflüchteten auf der Tagesordnung.

Seebrücke Jena, Klimaentscheid Jena sowie Linksjugend, Jusos und Grüne Jugend rufen zur Protestkundgebung vor der Stadtratsitzung ab 16.30 Uhr vor dem Volkshaus auf.