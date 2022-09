Jenaer Jupiter-Initiative hilft bei Berufswahl

Jena. Wohin nach der Schule? Jenawirtschaft verteilt 20.000 Flyer an 140 Schulen in der Region.

Zu Beginn des neuen Schuljahres informiert die Initiative Jupiter der Wirtschaftsförderung Jena über die wichtigsten Veranstaltungen und Online-Angebote zur beruflichen Orientierung im neuen Schuljahr. Insgesamt 20.000 Flyer werden an 140 weiterführende Schulen in Jena, Gera, Apolda, Weimar, Weimarer Land, dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sowie Saale-Holzland-Kreis und Saale-Orla-Kreis verteilt. Auch Bibliotheken und andere Jugend- und Freizeiteinrichtungen erhalten Handzettel und Poster.

„Wir wollen Jugendlichen interessante berufliche Perspektiven hier vor Ort aufzeigen“, sagt die Projektleiterin Daniela Drilltzsch. Gerade während der Corona-Pandemie hätten viele Berufsorientierungs-Veranstaltungen sowie Praktika in den Unternehmen nicht stattfinden können.

Um über die passenden Angebote zu informieren, listet die mittlerweile 12. Auflage von „Wohin nach der Schule?“ in Flyern und Plakaten Veranstaltungen sowie Online-Angebote auf, bei denen Schüler sich über die attraktiven Möglichkeiten für Ausbildung, Studium und die spätere berufliche Laufbahn informieren können. Gerade in den sogenannten Mint-Fächern – also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – sei die Nachfrage nach den Fachkräften groß. im Handwerk und in allen anderen Branchen sind Nachwuchskräfte gefragt. Die Initiative Jupiter von Jenawirtschaft bearbeitet deshalb die Themen Berufseinstieg und Nachwuchssicherung gemeinsam mit lokalen und regionalen Partnern. Viele von ihnen werden auch bei der Fachmesse „Vocatium Jena“ am 28. und 29. September in der Sparkassenarena Jena dabei sein.

www.jupiter-jena.de