Jenaer Kaleidoskop-Schule ist gut für Lehrkräfte von morgen

Jena. Die Jener Kaleidoskop-Schule ist wegen ihrer Ausbildung von Pädagogen-Nachwuchs gewürdigt worden.

Angehende Lehrerinnen und Lehrer würden hier eine „unglaublich starke Schulgemeinschaft“ sowie ein „sehr schülerorientiertes Lernen“ erleben. So hat Sylke Schiller vom Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung (ZLB) der Schiller-Uni Jena die Entscheidung begründet, die Gemeinschaftsschule „Kaleidoskop“ in Jena als „Ausgezeichnete Schule für die Lehrerausbildung 2021“ zu würdigen.

Trotz der komplizierten Bedingungen der Corona-Bedingungen sei es der Schule gelungen, Praxissemesterstudierenden und Referendaren einen hervorragenden Rahmen für die ersten Schritte in den Lehrberuf zu ermöglichen. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von 1000 Euro verbunden.

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Vorschläge für auszuzeichnende Schulen gehen von den Studierenden selbst aus. An der Kaleidoskop-Schule sei man auch als angehende pädagogische Kraft kein Einzelkämpfer und finde ein besonders offenes Kollegium vor, was das Praxissemester an der Schule zu einem sehr gewinnbringenden Teil der Ausbildung machen würde, so schätzten die Studierenden ein.

Schulleiter Michael Sühnel und der Verantwortliche für Ausbildung an der Kaleidoskop-Schule, Thomas Zimny, dankten im Namen ihres Kollegiums für die Auszeichnung und würdigten die seit Jahren bestehende gute Zusammenarbeit mit dem ZLB und den Thüringer Studienseminaren.