Jenaer Kfz-Mechatroniker-Lehrling kehrt zurück aus glücklichstem Land der Welt

Jena. Der Jenaer Kfz-Mechatroniker-Lehrling Kevin Pawelke war für ein Auslandspraktikum in Finnland. Über seine Erfahrungen im glücklichsten Land der Welt:

Weitläufiges Land, Birkenwälder und unzählige Seen: In dieser Umgebung liegt Ikaalinen, eine Kleinstadt in Westfinnland, das Ziel von Kevin Pawelke, den Kfz-Mechatroniker-Lehrling aus Jena. Im Rahmen eines vierwöchigen Auslandspraktikums nutzte er das Angebot seines Ausbildungsbetriebes, Auto-Scholz-AVS, Lernerfahrungen in Skandinavien zu sammeln.

Kevin ist bereits der zehnte Lehrling, den der Ausbildungsbetrieb diese Möglichkeit anbietet. Das konkrete Angebot wurde vom Mobilitätsberater der Handwerkskammer für Ostthüringen unterbreitet. Im Projekt „Berufsbildung ohne Grenzen“ berät und unterstützt Andreas Jörk die Mitgliedsbetriebe, deren Auszubildende, junge Fachkräfte und Berufsbildungspersonal bei der Durchführung von Auslandspraktika und Berufsbildungsreisen. Der Europass Mobilität, ein europaweit anerkanntes Zertifikat, bescheinigt Kevin Pawelke die erfolgreiche Absolvierung seines Auslandspraktikums.

Herausforderungen in einem fremden Land

„Das Auslandspraktikum war eine tolle Erfahrung im Rahmen meiner bisherigen Berufsausbildung. Auf sich allein gestellt die Alltagssituationen in einem fremden Umfeld und in einer fremden Sprache zu meistern war für mich eine völlig neue Herausforderung und hat mich selbstsicher gemacht“, sagt der angehenden Kfz-Mechatronikers. Kevin konnte in der freien Kfz-Werkstatt in Ikaalinen seine bisher erlernten beruflichen Fertigkeiten gut einbringen und viel Neues hinzulernen. Zusammen, mit den vier finnischen Werkstattkollegen, hat er die letzte Phase der Räderwechselsaison mitgemacht. Es wurde hierbei sehr konzentriert und zügig gearbeitet. Kevin vergleicht es mit positivem Stress, anstrengend mit Leistungsdruck, aber es fühlt sich am Ende des Tages gut an. Das selbst erlebte Arbeitsmanagement, die Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit der Mitarbeiter haben einen sehr positiven Eindruck hinterlassen.

Bereichernd schätzt Kevin Pawelke für sich das Arbeiten an verschieden Pkw-Fabrikaten ein. Ausgebildet in einer markengebundenen Vertragswerkstatt, war es für ihn eine gute Gelegenheit seine Fertigkeiten und Kompetenzen zu erweitern.

Gastfreundschaft der finnischen Menschen

Kevin ist noch immer sehr beeindruckt von der Gastfreundschaft der finnischen Menschen in seinem unmittelbaren Lebensumfeld. Ob die Kassiererin im Supermarkt, die Vermieterin des Apartments oder sein Chef in der Kfz-Werkstatt, alle waren sehr freundlich, interessiert und hilfsbereit. Die Verständigung funktionierte in überwiegend in Englisch und auch teilweise in deutscher Sprache.

Personalleiterin Stefanie Punga begrüßt das Serviceangebot der Handwerkskammer für Ostthüringen. „Als Unternehmen in einem weltweiten Händler- und Servicenetzwerk, legen wir neben fachlich gut ausgebildetem Personal auch Augenmerk auf fremdsprachliche und interkulturelle Kompetenzen.“