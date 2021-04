Zutritt in Jenaer Kindergärten nur mit negativem Antigenschnelltest

Jena. Aufenthalte von Eltern, wie zum Beispiel bei der Eingewöhnung in Kindergärten, sind mit negativem Schnelltest weiterhin möglich.

Die Stadtverwaltung Jena hat die neue Allgemeinverfügung, die seit Donnerstag in Kraft ist, angepasst: So sind Aufenthalte von Eltern, wie zum Beispiel bei der Eingewöhnung in Kindergärten, mit negativen Schnelltests weiterhin möglich. Auch die Teilnahme am Testangebot wurde konkretisiert: Sie gilt für alle Kinder ab drei Jahren.

Weiterhin wurden auf den Freiflächen die Abstandsregelungen zwischen den einzelnen Gruppen auf fünf Meter reduziert.

Der Hintergrund: Sobald Kommunen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 150 überschreiten, dürfen sie weitergehende Maßnahmen zum Infektionsschutz beschließen. Dabei ist es das Ziel, Kindergärten, Schulen und Horte weiterbetreiben zu können.

Dem Fachdienst Gesundheit wurden am Mittwoch bis 24 Uhr 13 neue Corona-Infektionen gemeldet. 34 Personen wurde als genesen eingestuft. Von bisherigen positiven Schnelltests an Schulen wurde nach Angaben des Rathauses einer mit PCR bestätigt, vier PCR-Tests fielen negativ aus. Weitere PCR-Ergebnisse liegen dem Gesundheitsamt Jena nicht vor, da auch Kinder aus dem Jenaer Umland dabei waren, deren Testergebnisse an die zuständigen Gesundheitsämter dort verschickt werden.

Neue positive Schnelltests liegen seit Mittwoch vor, deren PCR-Ergebnisse noch ausstehen. Der PCR-Test gilt als das zuverlässigste Verfahren, um einen Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 abzuklären.

Die Jenaer Statistik:

Anzahl aktiver Fälle: 462

davon in den vergangenen 24 Stunden: 13

stationäre Fälle: 6

davon schwere Verläufe: 4

Infizierungen der vergangenen sieben Tage: 152 (Vortag: 181)

Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 140,8 (Vortag: 152,8)

Infizierte insgesamt seit dem 14. März 2020: 3615

Verstorbene insgesamt: 65

Genesene insgesamt: 3088

davon in den vergangenen 24 Stunden: 34