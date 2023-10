Jenaer Klatsch-Ecke: Gesammelt und aufgespießt

Über Originale und ein original Zeiss-Fernglas

Schreien hilft

Kann man das nicht mal bringen? Erfried Krahmer schickte der Redaktion ein Foto. Darauf sind er, sein Hund „Fiete“ und Obst-Gemüse-Händler Hansi Esser zu sehen. Klarer Fall, oder? Da wollte jemand gemeinsam im Bild sein mit einem Jenaer Original. Na, Sie wissen schon: Hansi Esser, der noch ein

Erfried Krahmer mit Hansi Esser und Hund „Fiete" am Obststand. Foto: Erfried Krahmer

bisschen Marktschreier-Kultur zu pflegen weiß. Leicht kehlig, tief, laut. Ein gewaltiges Stimmorgan, mit dem er „drei Schalen Himbeeren, heute zusammen für fünf Euro“ anpreist. Seit 33 Jahren macht Esser das in Jena. Nun, man könnte den Spieß auch umdrehen. Fühlte Hansi sich vielleicht geschmeichelt? Krahmer ist ein halbe Ewigkeit in Jena Vorstand der Taxigenossenschaft und noch länger auf Achse, als Esser Standzeit am Obstverkaufstisch zu bieten hat.

Ob Krahmer von Esser lernen kann für die Zeit des Wartens auf Kunden am Taxistand? „Papiermühle, heute für fünf Euro!“

Gemsen und Steinadler

So muss das sein. Freilich, schon bei der Hauptpreis-Übergabe zu unserem Sommerrätselspiel „Erkenne deine Stadt“ hatte sich Gewinner Holger Mäusezahl sehr gefreut: über das Fernglas der Firma Zeiss. Umgehend hat er das kostbare optische Instrument zur praktischen Anwendung gebracht, nämlich beim Alpen-Urlaub mit seiner Frau Kathrin. Die Mäusezahls schrieben uns: „Nun genießen wir sonnige Spätsommertage am Achensee. Gleich auf unserer ersten Tour konnten wir dank Fernglas Gemsen beobachten und dann sogar noch einen Steinadler. Die Ausblicke hier sind toll! Herzliche Grüße aus Pertisau.“