Jenaer Lesemarathon ist schön, aber schwierig

Julia Hauck (l.) und die Leiterin der Ernst-Abbe-Bücherei, Katja Müller, präsentieren Bücher jener Schriftsteller, die beim 26. Jenaer Lesemarathon auftreten. Julia Hauck ist „Agentin für Diversität und interkulturelle Bibliotheksarbeit“: Damit hilft sie an der EAB, ein vierjähriges Förderprogramm umzusetzen, für das acht Bibliotheken in Deutschland den Zuschlag der Kulturstiftung des Bundes erhielten.

Katja Müller weiß, dass Corona alles zum Vabanquespiel macht. Die Leiterin der Ernst-Abbe-Bücherei (EAB) sagt über den bevorstehenden 26. Jenaer Lese-Marathon: „Wir haben ein ganz, ganz, ganz schönes Programm, aber es wird alles ganz schön schwierig.“ Dass Corona bei der hohen Qualität des Lesefestival-Programms nicht dazwischenfunken konnte, hat mit den Verträgen zu tun, die bis Februar dieses Jahres schon fast alle in Sack und Tüten waren. Vieles habe noch die langjährige EAB-Öffentlichkeitsarbeiterin und „Marathon“-Managerin Angela Schubert anschieben können, die jüngst in den Ruhestand gegangen ist. Lediglich zwei, drei Veranstaltungen weniger als sonst gibt es diesmal nach Katja Müllers Worten: Neun an der Zahl sind es zwischen dem 1. und 25. November. Die Spanne reicht vom diesjährigen Jenaer Stadtschreiber Christian Gesellmann mit seiner journalistischen Umkreisung des Jenaer Kassablanca-Klubs bis zu Katja Oskamp, die mit ihren Lebensgeschichten aus dem Blickwinkel einer Fußpflegerin den Bestseller „Marzahn mon amour“ landete; vom Erwin-Strittmatter-Sohn Erwin Berner bis zu Greta Taubert, die Maxi Wanders berühmtes Protokoll-Buch über DDR-Frauen „Guten Morgen, du Schöne“ umgemünzt hat auf die Ostmänner: „Guten Morgen, Du Schöner“.