Jenaer Linke will mit Lenkert Direktmandat

In ihrer Mitgliederversammlung am 5. September hat sich die Jenaer Linke für eine erneute Direktkandidatur Ralph Lenkerts im Bundestagswahlkreis Jena-Sömmerda-Weimarer Land I ausgesprochen.

Linken-Vorsitzende Julia Langhammer hob die starke regionale Verankerung und die gute Zusammenarbeit mit Lenkert vor Ort hervor. Sie sagt: „Wir gehen hochmotiviert zusammen in der Bundestagswahlkampf und wollen das Direktmandat gewinnen.“ Lenkert ist seit 2009 Mitglied des Bundestags. Er wurde sowohl direkt als auch über die Landesliste gewählt. In der Linksfraktion ist er umweltpolitischer Sprecher. Der aus Jena stammende Technologe gehört dem Jenaer Stadtrat an und unterstützt mit Leidenschaft den FC Carl Zeiss. Formal wählen die Linken-Mitglieder aus Jena, Sömmerda und dem Weimarer Land den Direktkandidaten am 26. September in Apolda.