Jenaer Löwenbrunnen steht auf trockenem Sockel

Den Jenaer Löwenbrunnen an der Ecke Oberlauengasse sanierte Steinmetzmeister Holger Schöne (stehend).

Der Löwenbrunnen glänzt wieder in voller Pracht. Wie Jenakultur mitteilt, sind die Sanierungsarbeiten von Steinmetzmeister Holger Schöne aus Tümpling beendet worden. Der aus der Mitte des 18. Jahrhunderts stammende Brunnen steht wieder am sogenannten „Breiten Stein“, dem Platz an der Kreuzung Oberlauengasse/Saalstraße.

Die fünfwöchige Sanierung umfasste nach Angaben von Jenakultur das Brunnenbecken und die Löwenskulptur. Wegen einer mangelhaften Fundamentierung sowie permanenter Nässeschäden und Durchfeuchtungen wurde die Brunnenschale abgebaut und entsprechend den restauratorischen Vorgaben des Camburger Restaurators Michael Bruckschlegel saniert.

Kosten von 11.200 Euro

Um das Eindringen von Staunässe im Fundamentbereich auf Skulptur und Schale künftig zu verhindern, sei eine neue Unterfütterung der beiden Brunnenteile mit Kalkstein am Standort vorgenommen worden. Zusätzlich erhielt der Brunnen teilweise ein neues Fundament. Skulptur und Schale stehen zudem nun leicht erhöht auf einem schmalen Sockelunterbau.

Die Maßnahmen haben laut Jenakultur 11.200 Euro gekostet und seien zum überwiegenden Teil durch Fördermittel der Unteren Denkmalschutzbehörde sowie Eigenmitteln finanziert worden.