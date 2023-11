Jenaer Marktplatz für die Hightech-Industrie

Die Gelegenheit genutzt und die Sparkassen-Arena im Messemodus besichtigt. Besser konnte es am ersten Novemberwochenende für Nora Kirsten und Anke Siegmeier vom Thüringer Photoniknetzwerk OptoNet für die Detailplanung nicht laufen: Der Veranstaltungsort war für eine weitere Fachschau zur Messehalle umgebaut.

Jena. Photonik-Standort: Neue Messe öffnet am Mittwoch in der Sparkassen-Arena ihre Pforten.

Der Photonikstandort Jena bekommt seine eigene Messe: Gemeinsam mit dem Optik-Cluster OptoNet Jena holt der Messeveranstalter „Fleet Events“ aus Hamburg dazu gut 160 große und kleine Unternehmen, Partner und Referenten nach Jena. Die „W3+ Fair Jena“ findet am 29. und 30. November in der Sparkassen-Arena statt.

„Wir sind überwältigt von dem Zuspruch für die neue ,W3+ Fair Jena’. Die Zeit war reif, den vielen innovativen Unternehmen aus unserer starken Photonik-Region eine Bühne zu bieten, um die Wirtschaftskraft von Jena und Thüringen zu präsentieren“, sagt die Geschäftsführerin von OptoNet, Nora Kirsten. Auch das Interesse aus anderen Regionen sei groß. Jetzt hofft der Verein, dass daraus eine zukunftsweisende Zusammenarbeit für Mitteldeutschland entstehe. Ein Termin für das kommende Jahr ist zumindest gebucht.

Thüringen ist stark vertreten

Jenas erste Industrie-Fachmesse bringt die Akteure der Spitzentechnologien Photonik, Optik, Elektronik und Mechanik in der Sparkassenarena Jena zusammen. Die Idee: Fachübergreifend Netzwerke knüpfen, Wissen austauschen und Innovationen für die großen Themen der Zukunft auf den Weg bringen – für Bereiche wie Medizintechnik, Life Science, Automotive, Halbleiter, Maschinen- und Anlagenbau und andere. Thüringen ist stark vertreten: Die Ausstellungsfläche ist zu einem guten Drittel mit Unternehmen des Landes besetzt. 2022 machte die Thüringer Vorzeigebranche mit 186 Unternehmen einen Umsatz von 3,8 Milliarden Euro. Aber auch Ausstellende aus anderen Bundesländern und dem Ausland nutzen die Möglichkeit, um mit der Optikregion in Kontakt zu kommen.

Ministerpräsident und OB zum Auftakt

Auf der Campus Area zeigt „Nucleus Jena“, ein Zusammenschluss der Ernst-Abbe-Hochschule mit der Friedrich-Schiller-Universität, neueste Entwicklungen der ansässigen Hochschulen. Begleitend vermittelt eine kostenfreie Konferenz aktuelles Knowhow für alle Unternehmensbereiche. Der Veranstalter rechnet mit über 1800 Fachbesucherinnen und -besuchern. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sowie Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) werden die Veranstaltung am ersten Messetag offiziell eröffnen.

Die Veranstaltung geht auf eine Industrieinitiative in Wetzlar und Mittelhessen zurück, die die Vernetzung der vier Branchen Optik, Photonik, Elektronik und Mechanik vorantreiben will. Im September 2019 feierte die W3+ Fair Rheintal in der Vierländer-Region Premiere. 2023 erweitert der Veranstalter sein Portfolio um die W3+ Fair Jena.

29. und 30. November, 9.30-17 Uhr, Sparkassenarena Jena, 25 Euro Tagesticket, 40 Euro Zweitagesticket, w3-fair.com/jena/