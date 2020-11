Jenaer Marktplatz leuchtet von Montag an festlich

Trotz der Absage des Jenaer Weihnachtsmarktes soll in der Adventszeit etwas Weihnachtsstimmung in der Jenaer Innenstadt verbreitet werden. So wurde bereits vergangene Woche die Weihnachtsbeleuchtung am historischen Rathaus, den Kastanien am Marktplatz und dem Weihnachtsbaum angebracht. 2020 erstrahlen diese Areale in neuem Lichterglanz, denn die bisherigen Beleuchtungselemente wurden durch ein neues, modernes Illuminationskonzept ersetzt. Im Rahmen einer Ausschreibung zu Beginn des Jahres wurde ein Leipziger Unternehmen, das bereits zahlreiche andere Städte (z. B. Leipzig, Dresden, Antwerpen/Belgien, Sölden und Schwaz/Österreich, Istinye/Türkei) zu seinen Referenzen zählt, mit der neuen Beleuchtung beauftragt. Konkret handelt es sich um 108 Meter LED-Kabel zur Beleuchtung des Rathausdaches sowie 101 Leucht-Sterne in warm-weiß/weiß an den 16 Kastanien und der Rathaus-Fassade.

Natürlich darf auch ein geschmückter Weihnachtsbaum nicht fehlen. Die 20 Meter hohe Fichte stammt aus dem Großschwabhäuser Grund und wird in diesem Jahr durch 800 Lichter auf 400 Metern Lichterkette erstrahlen. Mit diesem neuen Gesamtkonzept bringt der städtische Eigenbetrieb JenaKultur ab dem 23. November einen neuen Glanz in die Lichtstadt Jena – hoffungsvoll, dass im kommenden Jahr unterhalb der Weihnachtsbeleuchtung auch wieder festlich geschmückte Weihnachtsstände zu finden sein werden.