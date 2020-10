Jenaer Messen: Tipps fürs Heiraten und die eigenen vier Wände

„Bis März war die Nachfrage sehr gut, dann kam die Corona-Delle, und kaum jemand wollte wegen der Unsicherheiten noch ein Eigenheim bauen oder eine Eigentumswohnung kaufen", sagt Jan Katschinski, Geschäftsführer von Wohnbau Konzept Jena. Doch seit dem Sommer habe wieder ein Ansturm eingesetzt, und Katschinski konnte bis auf noch eine freie Wohnung das gesamte Mehrfamilienhaus verkaufen, das zwischen Erfurter Straße und Lommerweg entsteht. Auch Nachfragen nach Einfamilienhäusern und Finanzierungen hätten wieder eingesetzt.

Nur an den noch freien Grundstücken mangele es meistens in Jena, sagt der Firmenchef. Ein Problem, das Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) natürlich kennt. „Doch wir arbeiten daran intensiv", sagte der OB am Samstag zur Eröffnung der nun schon 40. Jenaer Immobilien-Messe im Volkshaus. Dabei wolle man nicht nur auf Baugebiete im Saale-Holzland-Kreis orientieren, sondern auch einzelne Flächen im Stadtgebiet zur Bebauung freigeben, die bisher noch nicht dafür genutzt werden konnten. Der Flächennutzungsplan sei in Überarbeitung und werde noch einige Chancen für die eigenen vier Wände eröffnen, ist sich der OB sicher.

Auch weitere Aussteller verwiesen auf die Flächenknappheit in Jena und den im Gegensatz dazu stehenden Bedarf in dieser Stadt. Dass es aber durchaus noch Möglichkeiten in Jena gibt, zeigte unter anderem die Firma König Project. Sie bot 53 geplante Eigenheime und Reihenhäuser im künftigen Wohngebiet Am Oelste in Jena-Nord an. Auch Eigentumswohnungen sollen dort entstehen.

Gleichzeitig mit der Immobilien-Messe im Foyer fand im großen Saal des Volkshauses die Hochzeits-Messe statt. Hier gaben Aussteller heiße Tipps für Braut- und Bräutigam-Moden, die richtige Frisur, passende Torten, geeignete Restaurants zum Feiern oder auch für Kosmetik, Hochzeitsreisen und Hochzeitsfotos bis hin zum Fest-Feuerwerk. Außerdem demonstrierten Modenschauen, was heutzutage besonders angesagt ist beim Heiraten.