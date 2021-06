Jenaer Montagstreff thematisiert deutsch-russische Beziehung

Jena. Im nächsten „Jenaer Montagstreff“ am 5. Juli geht es um das Erinnern an den 22. Juni 1941.

Im nächsten „Jenaer Montagstreff“ am 5. Juli geht es um Historisches und Aktuelles im Erinnern an den 22. Juni 1941, den Tag des Überfalls der Deutschen auf die Sowjetunion. Wie spiegelt sich die gegenwärtige Realität deutsch-russischer Beziehungen in offiziellen Äußerungen, in Medien und im Gedenken? Einleitend wird Manfred Weißbecker von Veranstaltungen berichten, in denen er zum Thema referierte.

Jenaer Montagstreff, 5. Juli, 16 Uhr, Hotel „Schwarzer Bär“, Lutherplatz 2