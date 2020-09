Jenaer Müllfahrzeuge sammeln Klimadaten

Jena. Suche nach den am stärksten durch Hitze belasteten Orten in Jena beginnt

Erstmals in Thüringen zeichnen Messgeräte auf Müllfahrzeugen straßengenau Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einer Stadt auf. In Jena wurde das erste von sechs Messgeräten installiert. Die Daten sollen Klimaveränderungen messbar machen.

„Mit dem neuen Messverfahren steht nicht nur für Jena, sondern für alle Gemeinden und Städte ein wirksames Instrument bereit. So kann der Schutz der Menschen vor großer Hitzebelastung zielgenau und effizient gelingen“, sagte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne).

Die Ergebnisse der langfristig angelegten Messungen ermöglichen eine auf 25 Meter genaue Lokalisierung von „Hotspots“. Das Verfahren wurde von der Klimaagentur im Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz seit 2018 entwickelt und erprobt. Insgesamt investierte das Landesamt etwa 115.000 Euro in das Projekt.

An einem sommerlichen Hitzetag in Jena sind Temperaturunterschiede von sechs Grad Celsius und mehr keine Seltenheit, was auch an den Höhenunterschieden liegt. Einzelne stationäre Wetterstationen können diese Charakteristik nicht ansatzweise abbilden.

Die mobilen Messungen erlauben nun eine quartiersgenaue Lokalisierung von innerstädtischen Wärme-Inseln.