Jenaer Musikschüler dreimal ausgezeichnet

Jena/Greiz. Erfolg beim Stavenhagen-Wettbewerb in Greiz für die Musik- und Kunstschule Jena

Beim diesjährigen Stavenhagen-Wettbewerb der Stadt Greiz erhielten alle der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der Musik- und Kunstschule Jena Anerkennung für ihr Spiel auf dem Instrument.

Den begehrten Stavenhagen-Preis für den Punktbesten der Kategorie „ausgezeichnet“ gewannen gleich drei Jugendliche: Ferdinand Roth (Trompete, Klasse Anatoli Michaelis), Maya Waterstradt (Harfe, Klasse Christine Nitsche) und Natalie Miller (Gesang, Klasse Christina Bernhardt). Außerdem wurden Emanuel Krömer (Violine), Elisa Maria Wielsch, Lena Maria Pontes und Elsa-Johanna Staemmler (Klavier) für ihre ausgezeichneten Leistungen mit dem Förderpreis der Sparkasse Gera-Greiz geehrt.

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Wettbewerb fand in der Musikschule „Bernhard Stavenhagen“ statt. Zur Ehrung ihres Komponisten und Pianisten Bernhard Stavenhagen (1862-1914) ermittelt die Stadt Greiz jährlich die besten Nachwuchsmusiker des Landes Thüringen und des Vogtlandkreises. In sechs verschiedenen Kategorien treten die Kinder und Jugendlichen gegeneinander an. Eine Jury entscheidet, wer am Ende einen der begehrten Stavenhagenpreise der Stadt Greiz mit nach Hause nimmt. Dieser ist mit einem Geldpreis in Höhe von 250 Euro dotiert.