Jenaer Nachwuchs: Ein gewisser Hummels stand Pate

Dass Claudia Bendig (34) in Jena heimisch wurde, lag auch zu einem großen Teil an ihrem Aushilfsjob in einem Elektrofachmarkt während ihrer Studienzeit. Da lernte sie im Mai 2013 ihren späteren Freund Kevin Zeitschel (30) kennen. „Mittlerweile arbeitet Kevin woanders. Dennoch werden uns wohl immer an diese gemeinsame Zeit erinnern“, sagte Claudia Bendig, die heute noch in den Fachmarkt beschäftigt ist, jetzt als Leiterin im Kundenservice.

Am Dienstag, 12.46 Uhr, gab es Zuwachs. Mats erblickte im Kreißsaal des Jenaer Universitätsklinikums das Licht der Welt. Zur Familie Bendig/Zeitschel, die in Ilmnitz wohnt, gehören auch noch Sohn Luca (11) und Tochter Sophie (2). Auf den Vornamen Mats kamen beide Eltern. „Ich hatte schon den Spleen, dass unser Sohn mit dem Buchstaben M beginnen wird. Mein Freund war von Anfang an nicht abgeneigt. Er hatte ja wenig später auch den Namen Mats vorgeschlagen. Der Name hat mir gefallen“, sagte Claudia Bendig. Da ihr Freund Hobby-Fußballer ist und bei der zweiten Mannschaft des SV Lobeda 77 spielt, ist die Geschichte von Mats schnell zu Ende erzählt. „Ja. Mats hat etwas mit dem Fußballer zu tun. Mein Freund ist Bayern-Fan. In diesem Verein spielte bis 2019 Mats Hummels. Deshalb konnte mein Freund auch ganz gut mit Mats leben“, sagte sie. Dass Hummels mittlerweile wieder in Dortmund kickt, darüber wird jetzt kein Wort mehr verloren. Das verwundert nicht wirklich. Claudia Bendig muss da schmunzeln. „Wenn man auf Bayern steht, hat man halt nichts für Dortmund übrig. Das ist halt so bei richtigen Fußballfans.“ Bereits Claudias größere Kinder Luca und Sophie wurden in Jena geboren, Luca noch am alten Standort in der Bachstraße. „Deshalb war von vorn herein klar, dass Mats auch in Jena zur Welt kommt. Es war eine gute Entscheidung“, sagte die 34-Jährige. Ihr Mann war in der gesamten Schwangerschaft bis zur Geburt ein starker Partner. „Ihm gebührt ein großes Dankeschön. Er war auch bei der Entbindung dabei und hat meine Hand gehalten. Seine Anwesenheit war mir sehr wichtig. Das hat mir sehr geholfen. Und dann waren wir ja schon auch immer etwas unsicher durch Corona.“ In Jena gefällt es ihnen. Wegziehen wollen sie nicht, im Gegenteil. „Wir haben natürlich einen Traum. Wir wollen irgendwann ein Haus bauen, in Jena oder in der näheren Umgebung“, sagte sie.