Von Montag an zeigen die Info-Tafeln an den Haltestellen Fahrten des Jenaer Nahverkehrs wieder in engerem Takt an, so erläutern am Freitag Geschäftsführer Andreas Möller (rechts), sein Co-Geschäftsführer Steffen Gundermann, OB Thomas Nitzsche und Bürgermeister Christian Gerlitz (von links).

Von Montag an gilt beim Jenaer Nahverkehr nicht mehr der Corona-bedingte Not-, sondern der Ferienfahrplan.

Jenaer Nahverkehr erhöht Takt und rollt nach Ferienfahrplan

Jena Die Straßenbahnen und Busse des Jenaer Nahverkehrs fahren von Montag an wieder etwas öfter. Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) und Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) haben am Freitag gemeinsam mit den beiden Nahverkehrsgeschäftsführern Andreas Möller und Steffen Gundermann eine „deutlich stärkere Taktung“ (O-Ton OB) und somit ein Ende des Not-Fahrplans der letzten Wochen angekündigt. Greifen werde am Montag der bewährte Ferienfahrplan. Damit sei der Jenaer Nahverkehr wieder „fast auf Volllast“ unterwegs; allein die sonst in Schulzeiten übliche erhöhte Taktung an bestimmten Tagesabschnitten fehlt in dem Ferienfahrplan, so erläuterte Andreas Möller.

Mehr Fahrten, weniger Beengtheit

OB Nitzsche erinnerte daran, dass wegen Corona im März ein „krisenstabiler Fahrplan“ implementiert worden war, der dem möglichen Krankheitsausfall eines Teils der Belegschaft standgehalten hätte. Inbegriffen war die strikte Personen-Gebundenheit der Fahrer an die Fahrzeuge. Doch habe man auf „systemrelevanten und stark frequentierten Linien“ (vor allem 1 und 10) mit erhöhte Taktung nachsteuern müssen. „Wir haben schnell gemerkt: Das reicht nicht.“

Trotz des ersten vorsichtigen Schrittes hin zur Normalisierung des Fahrplans sei es wichtig zu begreifen, dass wir „noch nicht wieder in normalen Zeiten“ sind, sagte der OB. „In Corona-Zeiten ist es leider andersherum: Wer kann, sollte nicht auf den Nahverkehr zurückgreifen. Er ist vor allem für die Menschen da, die mobil sein müssen und nicht anders können.“ Zu bedenken sei, wie Christian Gerlitz beifügte, dass das Zusammensein vieler Menschen auf engem Raum gerade beim Nahverkehr programmiert sei. Also seien bei einem Mehr an Fahrten auch weniger Menschen gemeinsam im Fahrzeug. „Das ist aus Infektionsschutzsicht wichtig.“ Die Mund-Nasen-Schutzpflicht auch in den Fahrzeugen des Nahverkehrs habe sich indessen „hervorragend bewährt“ und gilt weiterhin. Auch bleibt die dem Fahrer nächste erste Tür für Fahrgäste geschlossen. Allerdings lässt sich nach Andreas Möllers Worten unter Ferienfahrplan-Bedingungen die personengebundene Führung der Fahrzeuge nicht mehr aufrechterhalten.

Spuckschutz im Regio-Bus

Wieder geöffnet ist von Montag an das Service-Zentrum des Jenaer Nahverkehrs in der Holzmarktpassage, wo maximal zwei Schalter gleichzeitig besetzt sein werden (Montag bis Freitag von 7.30 bis 20 und Sonnabend von 9 bis 16 Uhr). Dieser Schritt schafft das Problem aus der Welt, dass Inhaber der Jenabonus-Karte ihre Fahrscheine nur im Service-Zentrum erhalten. Sie können sich jetzt den Rabatt auf die in der Schließzeit erworbenen Fahrscheine erstatten lassen. Und: Während für die Fahrzeuge des Nahverkehrs die Tickets autonom erworben werden können (Automaten an Haltestellen, in den Fahrzeugen, Nutzung der Fairtiq-App oder des Handytickets in der App MeinJena), ist das bei den im Fahrplan integrierten Regionalbussen anders. Hier kassiert der Fahrer. Deshalb kündigte Andreas Möller für diese Fahrzeuge den Einbau von Spuckschutz-Scheiben an.

Der finanzielle Schaden, den Corona beim Jenaer Nahverkehr hinterlässt, lässt sich nach Steffen Gundermanns Beschreibung noch schwer fassen, weil die Einnahmen beim Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) zusammengefasst und nach Leistungsstärke verteilt werden. Ein Fünftel weniger Erlös im März gelten beim VMT als Faustformel. Und im April? Da lägen die Einnahmen wohl eher überhaupt bei einem Fünftel des Üblichen, sagte der OB. Für ihn ist es ein Muss, dass bundesweit ein flächendeckender Rettungsschirm für die Verkehrsbetriebe aufgelegt wird.