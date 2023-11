Jenaer Nahverkehr steht vor großer Aufgabe: Lichtbahn ist für Schulung freigegeben

Bei Testfahrten sind die neuen Straßenbahnen, Lichtbahn genannt, schon in der Stadt zu sehen.

Jena. Zwölf neue Straßenbahnen sind in Jena eingetroffen, aber noch nicht für Fahrgäste zugelassen. Ein wichtiger Zwischenbescheid ist nun eingegangen.

Der Jenaer Nahverkehr hat die Genehmigung erhalten, die erste neue Straßenbahn für Ausbildungsfahrten des Fahrpersonals einzusetzen. In den nächsten Tagen soll ein umfangreiches Schulungsprogramm beginnen.

In den vergangenen Tagen seien zunächst die Fahrlehrer und Ausbilder auf der Lichtbahn geschult worden, sagte Unternehmenssprecherin Anja Tautenhahn unserer Zeitung. Nun stehe der Start der Ausbildung für 165 Personen bevor.

Großer Personenkreis muss geschult werden

Neben den Straßenbahnfahrern und den Fahrern, die sowohl eine Bus- als auch eine Straßenbahnberechtigung haben, müssen auch alle Aushilfskräfte an der Schulung für den neuen Bahntyp teilnehmen. Laut Tautenhahn durchläuft jeder Fahrer drei Module: Theorie, Praxis und eine Fahrt auf der Linie. Jeder Teilnehmer müsse mit einem Schulungsaufwand von drei Tagen rechnen.

Jenaer Nahverkehr kann nicht alle Fahrten durchführen

Am vergangenen Samstag ist die letzte von zwölf neuen Straßenbahnen in Jena eingetroffen. Bislang sind die neuen Straßenbahnen noch nicht für den Fahrgastbetrieb zugelassen. In den kommenden Wochen werden daher weitere Test- und Abnahmefahrten stattfinden. Die Arbeiten dafür laufen parallel zur Ausbildung weiter. Die neuen Bahnen werden zunächst auf der Linie 5 vom Ernst-Abbe-Platz nach Lobeda-Ost eingesetzt.

Neue Straßenbahnen bieten mehr Platz für Fahrgäste

Die Ausschreibung für die neuen Straßenbahnen hatte der Schweizer Hersteller Stadler gewonnen. Der Jenaer Nahverkehr erwartet insgesamt 16 Triebwagen mit einer Länge von 42 Metern und 17 Züge mit einer Länge von 32 Metern. Die siebenteiligen Fahrzeuge bieten Platz für 241 Fahrgäste, davon 80 auf Sitzplätzen. In den drei Multifunktionsbereichen befinden sich vier Rollstuhlplätze sowie Abstellflächen für Kinderwagen und Fahrräder. Die fünfteiligen Fahrzeuge bieten Platz für maximal 180 Fahrgäste (58 Sitzplätze). Gebaut werden die Fahrzeuge in Valencia. Was Jenaer über ihre neue Straßenbahn sagen

