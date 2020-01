Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Narren feiern die goldenen 20er

Die fünfte Jahreszeit steuert auf ihren Höhepunkt zu, und die Narren des Lobedaer Carnevalsclub (LCC) geben ordentlich Gas bei den Vorbereitungen für das Programm, das wieder im Bärensaal präsentiert wird. Ab nächster Woche können beginnt der Vorverkauf.

Die Veranstaltungen stehen im Bezug auf das nun rund 100-jährige Bestehen des Bärensaales unter dem Motto: „Hurra, die (goldenen) 20er sind wieder da“. Zum großen Narrenball mit Programm und Livemusik mit den „Klostermännern“ wird am Samstag, 15. Februar, ab 20.11 Uhr geladen. Der tags darauf folgende Seniorencarneval ist bereits restlos ausverkauft.

Wer sich jedoch noch gar nicht so alt fühlt, hat am Samstag, 22. Februar, noch einmal ab 20.11 Uhr die Gelegenheit, die Höhepunkte des Programms zu zu erleben und anschließend bei der Carnevalsparty mit DJ Tobi bis in die Nacht zu feiern.

Am Sonntag, 23. Februar, ab 14.31 Uhr kommen die Jüngsten auf ihre Kosten, wenn zum Kindercarneval geladen wird. Neben Funkengarde und Männerballett stehen auch dieses Mal wieder einige Überraschungen bereit, welche eine jeweils bunte und stimmungsvolle Veranstaltung versprechen.

Um an die begehrten Karten zum LCC-Carneval zu gelangen, besteht die Möglichkeit, unter Tel. (03642) 361309 oder zum Vorverkauf am Donnerstag, 6. Februar, von 18 bis 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Karten zu sichern. An den Tageskassen gibt es nur beschränkt Tickets.