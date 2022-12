Jenaer Neujahrskonzert: Mit Musik ins Jahr 2023

Jena. Jenaer Philharmonie begrüßt das neue Jahr mit einem Konzert unter Leitung von Friedrich Praetorius

Mit beliebten Tanzweisen und Melodien aus Oper, Film und Musical unter anderem von Johann Strauss (Sohn), Hector Berlioz, Giacomo Meyerbeer, Giacomo Puccini, Henry Mancini und George Gershwin begrüßt die Jenaer Philharmonie am Sonntag, 1. Januar, und am 15. Januar das neue Jahr im Volkshaus.

Die Leitung des Konzerts hat in diesem Jahr Friedrich Praetorius, der im Frühjahr 2022 den 2. Preis beim Wettbewerb „Campus Dirigieren“ und ein damit verbundenes Konzertengagement bei der Jenaer Philharmonie gewinnen konnte. Seit dieser Spielzeit ist Praetorius 2. Kapellmeister am Deutschen Nationaltheater Weimar. Tickets für beide Konzerte sind in der Jena Tourist-Information, online unter www.jenaer-philharmonie.de sowie eine Stunde vor Konzertbeginn an der Abendkasse erhältlich.

Termine Neujahrskonzerte: Sonntag, 1. Januar, 18 Uhr; Sonntag, 15. Januar, 15 Uhr, Volkshaus Jena