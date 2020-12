Jenaer Norden bekommt eine neue Klimaoase

Von Thomas Beier

Jena. Die Sommer werden immer heißer. Mit "Klimaoasen" will die Stadt Jena für Abkühlung sorgen. Eine weitere Oase soll im kommenden Jahr im Norden Jenas entstehen, wo Fußgänger entlang der vielbefahrenen Schützenhofstraße bergauf ins Schwitzen kommen. Wiesen, Bäume und Sträucher wachsen hier schon. In Zukunft soll es mehr Blumen, Stauden und Angebote zum Ausruhen und Spielen geben. Auf seiner letzten Sitzung des Jahres 2020 begrüßte der Ortsteilrat Jena-Nord das Vorhaben einstimmig.

„Grüne Klimaoasen im urbanen Stadtraum“ heißt das Jenaer Projekt. Ein zusammenhängendes, flächendeckendes Netz aus Grünflächen soll entstehen, die einen Beitrag zur Bewältigung der Folgen des Klimawandels leisten. In Jena sollen neben dem Erhalt bestehender Grünbereiche Klimaoasen an Orten entstehen, an denen es bisher zu wenig nutzbare Grünflächen gibt.

Fördermöglichkeit kurzfristig nutzen

„Für uns hat sich eine Fördermöglichkeit ergeben, die wir kurzfristig nutzen möchten“, berichtete Anya Schwamberger von der Stadtverwaltung im Ortsteilrat. Insgesamt entstehen zwischen Naumburger Straße und Rautal entlang der sich schlängelnden Straße drei thematische Naturrefugien.

Los geht es an der Kreuzung beim Christlichen Gymnasium, wo eine kleine Platzfläche mit einer Sitzbank sowie Sträuchern und die Anlage einer Blühwiese einen kleinen Rückzugsort am Wegesrand bieten sollen. Als zweite Etappe gibt es eine große zentrale Wiesenfläche, an der „grüne Nase“, wie die Fläche von Anliegern auch genannt wird. Die bestehende Baumreihe wird durch eine Staudenpflanzung unterpflanzt und schirmt so den Straßenverlauf gegenüber der Wiesenfläche ab. Zwei kleine Auftrittsflächen mit Bänken und thematische Spielelemente gibt es außerdem auf der neuen Grünfläche.

Interessante Biotope zur Naturbeobachtung

Trotz Bepflanzung bleibt die Wiese zum Schlittenfahren nutzbar, versicherte Anya Schwamberger.

Den meisten Gesprächsbedarf gab es oben an Station 3, wo Landschaftsplaner im Übergang zum Rautal eine nördlich gelegene überwucherte Streuobstwiese sowie der Waldsaum durch Pflegemaßnahmen wieder erlebbar machen wollen. Am Zugang zu den Baumhainen werden einzelne Parkplätze an der Schützenhofstraße wegfallen. Dies soll aber erst geschehen, wenn die Busumleitung der Linie 15 aufgehoben wird, die ebenfalls mit Parkplatzeinschränkungen für Anwohner einherging.

Der Ortsteilrat bat ferner darum, ganz oben nicht zu viele "Sichtachsen" herzustellen. Zwei Bänke entlang des Weges, die etwas versteckt hinter Büschen liegen, seien als Rückzugsort bei menschlichen Bewohnern beliebt. Paare sollen hier die traute Zweisamkeit schätzen – und zwar nicht nur in heißen Sommertagen.