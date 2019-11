Jena. Jena startet in die 5. Jahreszeit. Auf dem Marktplatz wurde OB Thomas Nitzsche seinen Schlüssel los. In Lobeda-Altstadt gab Ortsteilbürgermeister Jürgen Häkanson-Hall ihn ab.

Jenaer OB gibt Schlüssel ab und bekommt 30er Torte

Auf dem Jenaer Marktplatz wurde Jenas Stadtoberhaupt Thomas Nitzsche (FDP) der Schlüssel fürs Jenaer Rathaus regelrecht entrissen. Zu den Mitwirkenden gehörten am 11.11. der Karnevalsverein Ringwiese (KVR) sowie die Faschingskinder aus der Winzerlaer Schillerschule. Als Dank für den Schlüssel bekam der OB eine Tempo-30-Torte, weil seine Verwaltung kürzlich entschieden hat, dass das Tempo auf der Hauptstraße ab Januar probeweise reduziert wird.

Der traditionelle Faschingsauftakt hatte im Rathaus begonnen, wo sich das Stadtoberhaupt bereits bei den P70-Showdancern unterhenkeln konnte. Von dort aus ging es auf direktem Wege zum Marktplatz, wobei der gerade erst aufgestellte Weihnachtsbaum rechts liegen gelassen wurde. Die Schmuckbrigade des Kommunalservice ließ es sich nicht nehmen, die Arbeiten vorübergehend einzustellen. „Jena ist ja total närrisch, den Weihnachtsbaum bereits am 11. November aufzustellen“, kommentierte Susi Hilgenfeld, die künstlerische Leiterin bei P70, die Szenerie.

Der OB kündigte seine Bereitschaft an, dass die Party in Jena nun bis Aschermittwoch dauern könne. Viel spricht dafür, dass er dabei mehr an gewichtige politische Entscheidungen dachte, die der Stadtrat bis dahin „vor der Brust“ hat: also Eichplatz, Fußballstadion und weitere Knaller. Ronny Geitner dachte da mehr an die Veranstaltungen wie den Winzerlaer Rosenmontagsumzug – es ist sein zehner Umzug – oder die Party am Freitagabend dieser Woche im Vereinshaus an der „Karl-Lieb-Knecht“-Straße.

Lutz Wilske vom Karnevalsgala-Verein denkt sogar an den Mai 2020. Denn dann will der Verein seine Lächelnde-Linse-Party in der Sparkassen-Arena feiern. Der Preisträger, ein Mann aus Jena, ist bereits gefunden, wie die Zeitung am Rande des Faschingsauftaktes erfuhr. Wer es ist, soll bis zur Party geheim bleiben.

In Lobeda-Altstadt gab Jürgen Häkanson-Hall als Ortsteilbürgermeister den symbolischen Schlüssel. Er wurde vom Lobedaer Carnevalsclub LCC dafür gefeiert.

Auf dem Marktplatz endete die Party nach einer Stunde mit dem 2018er Partyhit „Cordula Grün“, der eine mittellange Polonaise auslöste. Hanfried verweigerte die Teilnahme.

