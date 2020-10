Jenaer Online-Händler feiert Richtfest für Millioneninvestition

Die Büromarkt Böttcher AG feiert Richtfest im neuen Logistikzentrum in Zöllnitz bei Jena. 85 Millionen Euro investiert Geschäftsführer Udo Böttcher.

Zöllnitz. Die Büromarkt Böttcher AG wächst im Saale-Holzland-Kreis weiter und setzt ein Zeichen für die Zusammenarbeit in der Region.

Vor 30 Jahren investierte er 5000 Mark in einen Kopierer, jetzt nimmt er mal eben 85 Millionen Euro in die Hand, um einen neuen Firmensitz zu schaffen. Der Jenaer Geschäftsführer Udo Böttcher wächst stetig mit seinem Online-Versandhandel, die Büromarkt Böttcher AG. Zum Richtfest in Zöllnitz ist nun ein weiterer Meilenstein geschaffen, der die Gäste zu Lobeshymnen und Schulterklopfen verleitete. Kein Wunder, dass Böttcher dauergrinsend durch die Reihen schritt.