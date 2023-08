Jenaer Orgelsommer: Ein Abend ganz im Zeichen von Bach

Martin Meier, Kirchenmusikdirektor, an der Schukeorgel in der Stadtkirche St. Michael.

Jena. Martin Meier präsentiert große Orgelwerke in der Stadtkirche Jena

Kirchenmusikdirektor Martin Meier gestaltet das 14. Konzert des diesjährigen „Internationalen Orgelsommers“ am Mittwoch, 23. August, in Jena. Auf dem Programm stehen Orgelwerke von Bach. Einmal während des Internationalen Orgelsommers spielt Martin Meier ausschließlich Orgelwerke von Johann Sebastian Bach: eine feste Größe innerhalb des Orgelsommers und ein beliebtes Konzert. Diesmal erklingen neben der 2. Triosonate c-Moll und dem Concerto in d nach Vivaldi zwei Choralbearbeitungen sowie zu Beginn und am Ende zwei der großen Orgelwerke Bachs: Präludium und Fuge C-Dur, BWV 547 und Präludium und Fuge e-Moll, BWV 548.

Der Interpret des Abends ist seit 2003 Kantor und Organist der Stadtkirche und künstlerischer Leiter des „Internationalen Orgelsommers“. Nach seinem A-Examen war Meier zunächst als Kantor und Organist an seinem Studienort Frankfurt/Main tätig. 1990 folgte er einem Ruf als Kirchenmusikdirektor nach Leer/Ostfriesland, seit 2003 ist er in gleicher Funktion in Jena tätig. Ein sehr großes Orgelrepertoire zeichnet ihn ebenso aus wie eine umfangreiche Tätigkeit als Chorleiter und Dirigent.

Mittwoch, 23. August, 20 Uhr, Stadtkirche Jena