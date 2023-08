Jenaer Orgelsommer: Ein Abend mit mehreren Höhepunkten

Jena. KMD Oliver Scheffels aus Ingolstadt gestaltet Programm in der Stadtkirche Jena

Die Stadtkirche Jena lädt ein zum 13. Konzert des diesjährigen „Internationalen Orgelsommers“ am Mittwoch, 16. August. Es spielt KMD Oliver Scheffels aus Ingolstadt. Das Programm beginnt mit einer der virtuosen Kompositionen Johann Sebastian Bachs, Präludium und Fuge D-Dur. Es folgt ein ebenso virtuoses Werk der französischen Orgel-Literatur, Marcel Duprés Prelude e fugue in g-Moll. Eine selten zu hörende Komposition sind Robert Schumanns „Skizzen für Pedalflügel“, die den zweiten Teil des Programms einleiten. Musikalischer Höhepunkt des Abends: Max Regers Fantasie und Fuge op. 46 über den Namen BACH.

Oliver Scheffels, Jahrgang 1975, studierte Kirchenmusik in München. 1996 war er Stipendiat des Ingolstädter Musikfördervereins. Von 2005 bis 2010 war er Kantor an der Stadtkirche St. Marien in Greiz und Fachberater für Kirchenmusik in der Superintendentur Greiz. Danach wechselte er nach Neu-Ulm, 2019 schließlich nach Ingolstadt. 2019 folgte die Auszeichnung mit dem Titel „Kirchenmusikdirektor“. Oliver Scheffels ist auf allen Gebieten der Kirchenmusik aktiv, als Konzertorganist im In- und Ausland, als Chordirigent und als Pädagoge.

Mittwoch, 16. August, 20 Uhr, Stadtkirche Jena