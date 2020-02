Gerhard Querfeld nach dem Einkauf in der Neuen Mitte

Jena. Nach der Sperrung des Jenaer Inselplatzes regt sich Unmut bei Autofahrern in Jena. Die Tiefgaragen sind für viele keine Alternative.

Ärger über zu wenige Parkplätze in der Jenaer Innenstadt

Eigentlich wollte Cornelia H. auf dem Inselplatz parken – so wie jeden Tag. Aber der beliebte Parkplatz in der Innenstadt ist seit Montag gesperrt. Dort wird ein neuer Uni-Campus gebaut, der 2023 fertig sein soll. Zum Ausgleich sollen Autos deshalb künftig mehr in Parkhäusern und Tiefgaragen parken, die als nicht ausgelastet gelten.

Sie werde allerdings auf keinen Fall in eine Tiefgarage fahren, sagt Autofahrerin Cornelia H., dort fühle sie sich nicht sicher. „Eigentlich wollte ich ja zum Inselplatz. Jetzt suche ich bestimmt seit einer halben Stunde.“ Wie viele andere Autofahrer nutzte auch H. den Inselplatz lange zum Parken, und sie ist, wie viele andere Autofahrer auch, verärgert. Laut einer Studie sollen die städtischen Tiefgaragen künftig zu rund 90 Prozent ausgelastet sein. „Wenn der neue Standard so hoch sein soll, wie werden die Garagen dann etwa an einem hochfrequentierten Einkaufssamstag aussehen?“, fragt sich Holger Grube. „Das könnte der Wirtschaft schaden“ Er befürchtet, dass die Garagen überfüllt seien. Auch Anette M. zweifelt daran: „Ich glaube, dass es besonders zu den Stoßzeiten schwierig sein wird, überhaupt eine Platz im Zentrum zu finden.“ Um die „verlorenen“ Parkplätze vom Inselplatz zu kompensieren, müsse die Stadt weitere Garagen bauen, sagt Gerhard R. „Sonst wird die Situation noch schlimmer, als sie ohnehin schon ist.“ Pendlerin Kerstin E. wünscht sich ebenfalls mehr Parkmöglichkeiten im Jenaer Zentrum: „Ich bin auf mein Auto und somit auch auf Parkplätze angewiesen. Ich hoffe, es wird wieder mehr gebaut.“ – Wobei die Befragten nicht damit rechnen, dass die Stadt mehr Parkraum schaffen wird. „Man gewöhnt sich doch an alles, auch wenn es wenig Sinn macht. Ich bezweifle, dass irgendwas passieren wird“, sagt Holger Grube. Darüber hinaus argumentieren manche Betroffene auch damit, dass weniger Parkplätze sich negativ auf die lokale Wirtschaft auswirken würden. „Schließlich sind Autofahrer auch Kunden. Ich schleppe meine Beutel doch nicht zu Fuß nach Hause“, sagt Gerhard Querfeld. „Wenn man mit dem Auto nicht mehr in den Stadtkern kommt, müssen die Läden früher oder später dicht machen“, so sagte seine Frau, Monika Querfeld. Insel 9a geht unter in Abrissstaub und traurigen Songs