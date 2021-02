Jenaer Pflegeheimbewohner werden auf elf Einrichtungen verteilt

Heute beginnt der Umzug der 26 Bewohner des Jenaer Rosental-Pflegeheims. Bis Freitag, 26. Februar, sollen alle Bewohner auf insgesamt zehn Jenaer Pflegeheime und ein Stadtrodaer Heim aufgeteilt werden. „Wir sind den Einrichtungen sehr dankbar, dass sie so schnell reagiert haben und die Bewohner aufnehmen“, sagt Frank Albrecht, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer des Awo-Regionalverbands Mitte-West-Thüringen. Die Awo hatte Ende Januar das Jenaer Pflegeheim der Visitamed GmbH in Interimsbetrieb übernommen.

Ursache für den Interimsbetrieb war die hohe Zahl an Sars-CoV-2-Infektionen unter den Bewohnern und den Pflegekräften der Visitamed GmbH und der akute Mangel an Pflegefachkräften. Die Heimaufsicht des Landesverwaltungsamtes entschied zusammen mit dem Jenaer Gesundheitsamt über den Interimsbetrieb.

Die Bundeswehr ist bereits seit Wochen im Rosental-Pflegeheim vor Ort und leistet Unterstützung. Nach der Verlegung der Bewohner, wird die Bundeswehr ihren Einsatz beenden. Auch Kräfte des Medizinischen Dienstes halfen mehrere Wochen vor Ort. „Die MDK-Kräfte allerdings stehen uns jetzt nicht mehr zur Verfügung, was zu einem personellen Engpass am Wochenende führt. Deshalb bitten wir dringend um Unterstützung“, sagt Frank Albrecht. Gebraucht würden dingend zwei Pflegekräfte für vier Nachdienste von heute an bis zum 21. Februar.

Eine wissenschaftliche Mitarbeiterin der Ernst-Abbe-Hochschule Jena aus dem Fachbereich Gesundheit- und Pflege übernehme bereits die Spätschicht am Samstag. „Das Netzwerk in Jena funktioniert wirklich sehr gut. Über die Hilfe sind wir außerordentlich dankbar“, sagt Albrecht. Die kurzzeitige Anstellung der Helfer erfolge über den Awo-Regionalverband Mitte-West-Thüringen.

Außerdem haben in dieser Woche neun ehrenamtliche Helfer des Awo-Fachdienstes für Migration Weimar-Weimarer Land ihre Arbeit im Jenaer Rosental-Pflegeheim aufgenommen. Bis zur Verlegung der Bewohner werden sie an fünf Tagen in der Woche vor Ort im Einsatz sein und beim Essenreichen, hauswirtschaftlichen Aufgaben und anderen Tätigkeiten aushelfen.

Die Verlegung der Rosental-Bewohner werde notwendig, da die Visitamed GmbH erklärt habe, aufgrund von Personalmangel die Einrichtungsleitung nicht wie geplant wieder übernehmen zu können. Es sei davon auszugehen, dass die Bewohner langfristig in den Heimen bleiben, in die sie nun verlegt werden, sagt Albrecht.

Wer als Pflegekraft in der Nachtschicht am Wochenende aushelfen könnte, meldet sich bitte bei Frank Albrecht unter 0174/3090019 oder bei Ellen Machill unter 0173/9110299.