Jenaer Philharmonie enttäuscht über Entscheidung

Aufgrund der neuen Thüringer Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus werden alle Veranstaltungen der Jenaer Philharmonie bis Montag, 30. November, abgesagt. Bereits gekaufte Tickets für Konzerte in diesem Zeitraum können in der Jenaer Tourist-Information zurückgegeben werden.

Der Kauf von Tickets für die Konzerte im Dezember einschließlich des Neujahrskonzertes am 1. Januar 2021 ist jedoch weiterhin möglich, heißt es in einer Mitteilung.

Der Probenbetrieb geht indes unter Einhaltung der Infektionsschutzregeln weiter. Die Jenaer Philharmonie hat am Montag zudem die Aktion „#SangUndKlanglos“ des Aktionsbündnisses Alarmstufe Rot unterstützt, die auf Initiative der Münchner Philharmoniker ins Leben gerufen wurde. Mit zwanzig Minuten individuell dargestellter Stille war dabei dem Unmut über den Umgang mit Kunst und Kultur Ausdruck verliehen worden.

„Risiko einer Ansteckung bei Konzerten minimal“

Generalmusikdirektor Simon Gaudenz, Orchesterdirektorin Ina Holthaus und Jonas Zipf, Werkleiter von Jenakultur, hatten überdies Stellung zum „Kultur-Lockdown“ bezogen: „Wir haben hart daran gearbeitet, die Bedingungen für Musiker und Publikum zu schaffen, um weitestgehenden Infektionsschutz und gewohntes Konzerterlebnis in Einklang zu bringen. Infektionsschutzkonzepte wurden erarbeitet, Programme umgebaut, mehr Konzerttermine geplant, Tickets verkauft und Werbung gemacht. Wir sind überzeugt, dass wir den Besuch unserer Konzerte so sicher wie nur möglich gestaltet haben und das Risiko einer Ansteckung mit dem Virus dabei minimal ist. Wir sind mehr als enttäuscht darüber, dass Konzerthäuser nun pauschal wieder geschlossen werden – keine Differenzierung gemacht wird, ob ein schlüssiges Infektionsschutzkonzept vorliegt oder nicht. Diese Entscheidung ist aufgrund der Erfahrungen und der Erkenntnisse, die im Infektionsschutz in den letzten Monaten gemacht wurden, aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar und signalisiert uns, dass unsere Arbeit von politischen Entscheidungsträgern als nicht relevant betrachtet wird“, heißt es in dem Schreiben.

„Wir bedauern es sehr, dass wir daran gehindert werden, zu spielen und in dieser Zeit mit unseren Konzerten ein wenig Freude zu bringen. Es warten in dieser Spielzeit noch viele spannende Aufführungen. Sobald sich die kleinste Tür öffnet, legen wir los“, blicken die drei dennoch optimistisch voraus.