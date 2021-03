Jenaer Philharmonie gibt Frühlingskonzert

Die Musikerinnen und Musiker der Jenaer Philharmonie können wieder gemeinsam – vorerst in kleiner kammermusikalischer Besetzung – proben und das Volkshaus Jena mit Musik erfüllen.

Da Livekonzerte mit Publikum noch nicht möglich sind, nimmt das Orchester unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Simon Gaudenz nun mit Jena TV für sein Publikum ein Frühlingskonzert auf, das am Donnerstag, 1. April, um 20 Uhr bei Jena TV und im Jena TV-Livestream unter www.jenatv.de ausgestrahlt wird und anschließend am Samstag, 3. April, um 10 und 20 Uhr sowie am Montag, 5. April, um 14 und 22 Uhr wiederholt wird.

Neun Musiker spielen

In ihrer vollen Größe ist es der Jenaer Philharmonie derzeit noch nicht erlaubt zu spielen und so entstand in der Konzert-Planung mit Stücken für die mögliche Besetzungsstärke von neun Musikern ein spannendes Kammerkonzertprogramm, heißt es. Eröffnet werde das Frühlingskonzert mit Wolfgang Amadeus Mozarts Serenade Nr. 12 c-Moll für Bläseroktett, die der Komponist 1782 vermutlich für die Bläser des kaiserlichen Hofes in Wien geschrieben hat.

Anschließend würden die Tänzerischen Präludien für Kammerensemble des zeitgenössischen polnischen Komponisten Witold Lutosławski in einer Bearbeitung von 1959 erklingen.

Das Konzert ende mit Johannes Brahms’ Serenade Nr. 1 D-Dur, die von 1857 bis 1859 entstand, zunächst für kleines Orchester, danach für große Besetzung. Im Frühlingskonzert spielten die Musiker der Jenaer Philharmonie die Rekonstruktion der nicht erhaltenen Urfassung für Nonett.

Sendetermine im Überblick:

Donnerstag, 1. April, 20 Uhr

Samstag, 3. April, 10 und 20 Uhr

Montag, 5. April, 14 und 22 Uhr