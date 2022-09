Jenaer Philharmonie spielt am Freitag, 30. September, mit Michael Barenboim

Jena. Das Orchester spielt ein Stück von Dieter Ammann. Der Weltklasse-Violinist Michael Barenboim verrät, worauf es beim Orchesterspiel ankommt.

Ein „abwechslungsreiches, energiegeladenes“ Stück wird die Philharmonie Jena am Freitagabend unter der Leitung des Generalmusikdirektors Simon Gaudenz spielen. Der Weltklasse-Violinist Michael Barenboim wird als Solist unterstützen.

Gespielt werden Werke von Rolf Liebermann, Dieter Ammann und Ludwig van Beethoven. Im Vordergrund steht Ammanns Stück „unbalanced instability“, das 2013 uraufgeführt wurde. Es beginnt mit der Solo-Geige, die anfangs aber nicht mit dem Bogen gespielt, sondern gezupft wird. An manchen Stellen hört sich das so rabiat an, dass beim Zuhörer die Angst aufkommen kann, eine Saite müsste gleich reißen.

„Ich schreibe keine Noten, bei denen die Instrumente Schaden nehmen könnten“, sagt Ammann. Da er sowohl eine Geige als auch ein Cello und Blechblasinstrumente zu Hause habe, würde er viel selbst ausprobieren und prüfen. Eine Computersoftware zur Erzeugung eines Orchesters oder Ähnliches nutze Ammann nicht. „Ich schreibe von Hand auf Papier. Klangfantasie muss man schon haben, um für Orchester komponieren zu können“, sagt er.

Nimmt Instrument selbst in die Hand

Für die Erschaffung von „unbalanced instability“ habe der Komponist sich zwei Jahre Zeit genommen. „Ich zähle mich nicht zu den Hyper-Experimentellen. Aber man sollte hören können, dass aktuelle Stücke nicht hundert Jahre alt sind“, sagt Ammann. Da er sein Stück am besten verstehe, ist er zur Probe am Donnerstag dabei gewesen und hat dem Orchester Tipps zur Umsetzung gegeben. An mancher Stelle stieg er auf die Bühne, nahm einem Musiker das Instrument aus der Hand und zeigte, was er sich vorgestellt hat. Gemeinsam mit dem Dirigenten Simon Gaudenz und dem Orchester ging er die einzelnen Stellen durch und wurde dabei merklich zufriedener.

Der Violinist Michael Barenboim spielt am Freitag, 30. September, mit der Jenaer Philharmonie im Volkshaus. Foto: Marcus Höhn

Solo-Violinist Michael Barenboim sei diese Woche das erste Mal in Jena. Bisher gefalle ihm die Stadt. Er ist der Sohn des argentinisch-israelischen Pianisten und Dirigenten Daniel Barenboim und trat unter anderem schon in der New Yorker Carnegie Hall auf – einem der bekanntesten Konzerthäuser in den Vereinigten Staaten.

„Gemeinsame Idee entwickeln“

Neben seinen Auftritten als Solist leitet er seit 2020 als Dekan die von seinem Vater iniziierte Barenboim-Said-Akademie in Berlin und unterrichtet dort auch. Das Studium richtet sich an Studenten aus Israel, Palästina, dem Libanon, Ägypten und der Türkei. „Die geisteswissenschaftliche Komponente macht 20 Prozent im Curriculum aus“, sagt Michael Barenboim. Es ginge darum, voneinander zu lernen und Verständnis füreinander zu zeigen. „Man muss aufeinander eingehen können, um eine gemeinsame Idee vom Stück zu entwickeln und nicht nur zeitgleich nebeneinander her sein Instrument zu spielen“, erklärt Barenboim, worauf es bei der Probenarbeit für ein Konzert ankäme.

„Es ist toll, wie sich ,unbalanced instability’ in den einzelnen Abschnitten entwickelt. Die Form erlaubt es, alle möglichen emotionalen Zustände in der Musik darzustellen“, sagt Barenboim und lädt zur Vorstellung ein: „Es lohnt sich wirklich, das Stück zu entdecken und sich auf die positive Komplexität einzulassen.“

Das Freitagskonzert Nummer 1 der Jenaer Philharmonie findet am Freitag, 30. September, um 20 Uhr im Volkshaus am Carl-Zeiss-Platz 15 statt. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.