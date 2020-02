Jenaer Pläne für das Politbüro der SED

Es war eine ziemlich geheime Aktion, die vor gut 51 Jahren lief: Günter Hörnig (77), damals Produktionsleiter und später auch Direktor der Druckerei „Magnus Poser“ am Spitzweidenweg, erinnert sich: „Ich hatte ganz kurzfristig den Auftrag von der Kreisleitung des SED erhalten, eine ‘Konzeption zur Umgestaltung des Stadtzentrums Jena’ zu drucken. Es durften nur ganz wenige und zuverlässige Mitarbeiter mitwirken. Und es musste alles ganz schnell gehen.“ Denn das Heft sollte als Vorlage für das Politbüro des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands dienen. Doch was war so brisant an diesem Papier?

Günter Hörnig war einst Direktor der Druckerei „Magnus Poser" und erinnert sich an eine Vorlage für das Politbüro der SED. Foto: Michael Groß

Günter Hörnig hatte sich damals eines der Hefte im A4-Format gesichert und es bis heute aufbewahrt. Fürwahr ein wertvolles Zeitdokument. Es beinhaltet in groben Zügen, wie die Innenstadt komplett umgekrempelt werden sollte. Der historische Eichplatz, die Leutrastraße, die Rinne und das Brüdergäßchen sollten verschwinden. Sie sollten einer modernen Stadtgestaltung weichen, weil sie, wie es in der Konzeption hieß: „mit vorwiegend schlechter, zum großen Teil baufälliger und hygienisch nicht mehr tragbarer Substanz bebaut“ sind. An ihrer Stelle sollten bis zum Jahre 1974 über 3200 neugebaute Wohnungen entstehen, vor allem elfgeschossige Wohnblocks entlang der damaligen Goetheallee (heute Fürstengraben). So wurde als Ziel formuliert: Bis 1975 müsse Jena 130.000 Einwohner haben, weil die Stadt zu einer „sozialistischen Stadt der Wissenschaft und Technik“ werden sollte.

Nur der Turm blieb

Geblieben ist von den hochtrabenden Ideen nicht viel – nur das runde Hochhaus (heute Jentower) und eine große Brachfläche, die nach der Wende den Namen Eichplatz erhielt und bis heute als Parkplatz dient. Das Hochhaus war zunächst als Forschungsgebäude für Carl Zeiss bestimmt, fiel dann aber noch während des Baues der Jenaer Universität zu. Geplant war aber noch viel mehr. Zum Beispiel ein großes Haus der Kultur und Bildung mit einer ornamentalen Wandgestaltung, das zwischen Holzmarkt und Kollegiengasse stehen sollte. Neben dem Rathaus waren Erweiterungsbauten der Stadtverwaltung angedacht. Auch ein Warenhaus sowie Kaufhäuser für Bekleidung und Einrichtungsgegenstände waren konzipiert. Ebenso ein Haus der Dienstleistungen und eine „Volksschwimmhalle“ sowie eine neue Poliklinik. Sogar an die Theaterfreunde wurde gedacht. So sollte in der Nähe des Botanischen Gartens ein neues Theater entstehen, also lange vor den Theater-Bauplänen Mitte der 1980er Jahre, die ebenfalls scheiterten.

Natürlich wurde in der Konzeption für das Politbüro nicht vergessen, tolle Zielsetzungen zu Ehren des 25. Jahrestages der DDR festzuschreiben. Die Umgestaltung der Innenstadt sollte tatsächlich zum 7. Oktober 1974 im Wesentlichen vollendet sind. Aber auch für die darauffolgenden Jahre war ein weiterer Ausbau zentrumsnaher Bereiche vorgesehen. So etwa in Jena-Ost. Carl Zeiss sollte auch in den folgenden Jahren etappenweise sein Betriebsgelände erweitern können, heißt es.

Turm 1973 fertig

Der Abriss des Eichplatzviertels kam planmäßig, und auch der Turm wurde mit einigen Planübeschreitungen 1973 vollendet. Danach fiel der Rest vom Wohngebiet mit dem Timlerschen Haus, in dem noch der Bau-Stab für den Turm gesessen hatte, mit den östlich anschließenden Bauten in Johannisstraße und Leutrastraße (Honigmannsches Haus) dem Abriss zum Opfer.

Doch wer hatte eigentlich dieses Konzept erdacht? In dem damals gedruckten Heft ist zu lesen, dass es sich um ein Ergebnis „intensiver sozialistischer Gemeinschaftsarbeit zwischen dem Rat der Stadt, dem VEB Carl Zeiss Jena, dem Rat des Bezirkes und seines Büros Städtebau, dem Verband Bildender Künstler, Baubetrieben und der Deutschen Bauakademie Berlin“ gehandelt habe.

Für Günter Hörnig, der heute in Winzerla wohnt, ist das alles selbst erlebte Geschichte. Die Serie unserer Zeitung zum früheren Eichplatz, die er sehr interessant findet, hat ihn auf jenes Kapitel Stadtgeschichte wieder aufmerksam werden und sich des mysteriösen Druckauftrages von 1969 erinnern lassen.