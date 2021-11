Jenaer Pogromnacht-Gedenken: Jedes Nazi-Opfer wiegt gleich viel

„High5Brass“ spielte 2020 beim „Klang der Stolpersteine“ in der Friedrich-Engels-Straße 52. Hier wohnte einst die jüdische Familie Meyerstein. Die Familie und deren Haushälterin wurden von Nationalsozialisten in den Jahren von 1941 bis 1943 deportiert und umgebracht.

Jena. „Klang der Stolpersteine“ eingebunden in Veranstaltungsreihe zum NSU. Diesmal 50 Gruppen beim multilokalen Gedenkkonzert

„Der Klang der Stolpersteine“ verfeinert sich in seinen Ausformungen und erfüllt die Stadt mit neuen Nuancen. Das lässt sich sagen über das am nächsten Dienstag, 9. November, im nunmehr fünften Jahrgang dargebotene musikalische Gedenken an jüdische Mitbürger, die von Nazis ermordet oder in den Tod getrieben wurden. An 26 Orten mit insgesamt 46 Messing-Gedenkstolpersteinen, die an Wohnadressen der Nazi-Opfer eingebracht sind, gestalten über 50 Jenaer Chöre, Bands, Ensembles oder Schulklassen das multilokale Konzert mit ihren Mitteln. So war zu hören von Till Noack, dem Stadtwerke-Chef i. R., der den „Klang der Stolpersteine“ wie seit 2017 wieder gemeinsam mit Physik-Professor Gerhard Paulus und Musiklehrer Klaus Wegener privat organisiert hat.

Musik für NSU-Opfer Enver Şimşek

Dass „Der Klang der Stolpersteine“ diesmal integriert ist in der bundesweiten Veranstaltungsreihe „Kein Schlussstrich“ zur Ausleuchtung der Mordserie des Jenaer Nazi-Terror-Trios „NSU“, sieht Till Noack mit Genugtuung. „Wir sind froh, mit eingebunden zu sein.“ Nicht nur, dass in Winzerla wie im Vorjahr mit einem Konzert am Enver-Şimşek-Platz an den Namenspatron als das erste der zehn Mord-Opfer des NSU erinnert werde. Beim Blick auf die 46 Kurzkonzerte gebe es einige weitere Beiträge, die sich nicht dezidiert auf jene jüdischen Mitbürger beziehen, die nach der Reichspogromnacht in Konzentrationslagern zu Tode kamen. Noack meint damit etwa in Jena-Ost das Geschwister-Scholl-Denkmal und die Gedenktafel für den ermordeten Kommunisten Magnus Poser, ebenso den Heinrichsberg und die Stele an der Camsdorfer Brücke – beides Erinnerungsorte zum Todesmarsch der Buchenwald-Häftlinge. Ebenso die ehemalige Uni-Kinderklinik in der Westbahnhofstraße, wo eine Schülergruppe des Carl-Zeiss-Gymnasiums an der Wirkungsstätte von Jussuf Ibrahim musiziert, des Arztes, der vielen Kindern das Leben gerettet – und doch das Euthanasie-Programm der Nazis mitgetragen hat. Ebenso der Gries, wo Waldorfschüler an die von den Nazis deportierte und in Auschwitz ermordete Roma-Familie Wagner erinnern. „Jedes Opfer des Nazi-Terrors wiegt gleich viel. Ob nun von Staats wegen oder von der NSU-Terrorzelle ermordet. Das darf man schlussfolgern, ohne dass doch damit die Einmaligkeit des Holocaust in Frage gestellt würde.“

Gegen die vereinfachte Sicht

Zur Debatte „Kein Schlussstrich“: Jenakultur-Chef Jonas Zipf hatte in dieser Zeitung festgestellt, dass die Jenaer Bürgerschaft nach der Selbstenttarnung des NSU-Trios vor zehn Jahren eine Abwehrreaktion gezeigt und mehr nach Schadenabwendung geschaut als gefragt habe, wie der Jenaer Schoß für Nazi-Terror fruchtbar sein konnte. Eine berechtigte Feststellung? Insofern nicht, sagt Till Noack, als auch ihn selbst eine Abwehrreaktion „gegen die vereinfachte Sicht“ dazumal getragen habe. Von wegen „Nazi-Nest Jena“, wie es hieß. „So leicht ist es nicht.“ Nicht nur der Fackelumzug der rechtsradikalen Thügida am 9. November 2016 durch das Damenviertel, auch das mit der NSU-Enttarnung verbreitete Stigma vom „rechten Nest Jena“, so formuliert Noack, „hat uns aufgescheucht“ – habe am 9. November 2017 den ersten „Klang der Stolpersteine“ mitbewirkt.

Allgemeiner Beginn der kleinen Konzerte an den Stolperstein-Orten am 9. November ist um 17 Uhr. Als besonderer Start darf der Laternenumzug des Kindergartens „Janusz Korczak“ und der Brass-Band des Zeiss-Blasmusikvereins durchs Damenviertel gelten. Die rechtsradikale Thügida hatte am 9. November 2016 mit einem Umzug durchs Damenviertel provoziert und als Gegenreaktion den ersten „Klang der Stolpersteine“ ein Jahr später zum selben Datum folgen lassen. Die gemeinsame Gedenkveranstaltung des Jenaer Arbeitskreises Judentum und der Stadt findet wieder ab 19 Uhr vorm Westbahnhof statt. Die Ansprache hält Matthias Stein vom Fan-Projekt des FC Carl Zeiss. Mehr Infos: www.klang-der-stolpersteine.de