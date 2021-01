Jena. Drei Fragen an: Katja Glybowskaja. Die SPD-Fraktionsvorsitzende im Jenaer Stadtrat hat familiäre Wurzeln in Minsk.

Jenaer Politikerin begrüßt WM-Absage an Belarus

In den sozialen Medien weist Katja Glybowskaja häufig auf die fatale Lage der Demonstranten in Belarus hin und unterstützt die Kritik an Machthaber Alexander Lukaschenko. Wir sprachen mit der Vize-Vorsitzenden des Awo-Regionalverbandes Mitte-West-Thüringen und SPD-Fraktionsvorsitzenden im Jenaer Stadtrat darüber.