Jenaer Preis für Zivilcourage: Anerkennung für Mut und Charakter

20. Jenaer Preis für Zivilcourage, gestiftet von Christian Grötsch von dotsource, ist am Freitag im Jenaer Rathaus an Susanne Kirchmeyer verliehen worden.

Jena. Nicht nur für die eigenen Rechte und Freiheiten, sondern auch für die der Mitmenschen einstehen und sie verteidigen, dazu gehört Mut. Den hat nicht jeder….

Angebrannte Koranseiten und andere menschen- wie religionsverachtende Botschaften hatten Familien mit arabisch klingenden Namen erstmals Ende April dieses Jahres in Jena-Winzerla in ihren Briefkästen gefunden. Angst verbreiten unter den Menschen, die vor Krieg und Verfolgung geflohen waren und hier Zuflucht suchten, war das perfide Anliegen der bis heute unbekannten Täter.

Dass sie ihr Ziel nicht erreichten, dass im Gegenteil die Betroffenen Solidarität von Mitbürgern erfuhren und den Mut fanden, Anzeige zu erstatten gegen die rassistischen Täter, ist Menschen wie Susanne Kirchmeyer zu danken. Sie stand den Betroffenen bei, ermutigte sie, nicht über die Vorfälle zu schweigen. Sie schlug Alarm in ihrer Heimatstadt, „weil nicht geahndet werden kann, was im Stillen verborgen bleibt, was nicht öffentlich gemacht wird“, wie sie erklärte. Für ihr Handeln wurde Susanne Kirchmeyer am Freitag mit dem Jenaer Preis für Zivilcourage ausgezeichnet, der 2021 zum 20. Mal vergeben wurde.

„Dass dieser Preis auch nach 20 Jahren noch vergeben wird, ist ein Zeichen dafür, dass wir immer noch auf solche Menschen angewiesen sind, die schnell und beherzt handeln, wo andere schweigen“, sagte die Laudatorin, Pfarrerin Friederike Costa. Seit 2015 die ersten Flüchtlinge nach Jena kamen, stehe Susanne Kirchmeyer an ihrer Seite. Aus Nachbarschaftshilfe in jenen Tagen sei ihr politisches Engagement gewachsen, weil sie Geflüchteten Hilfe in allen Lebenslagen gebe, sei daraus Vertrauen, auch Freundschaft gewachsen. So wiederum habe sie die Betroffenen ermutigen können, die Schmähungen nicht hinzunehmen, sondern öffentlich zu machen. 30 Familien seien bisher betroffen, sollten eingeschüchtert und zum Weggehen getrieben werden, sagte Costa. Dass die polizeilichen Ermittlungen immer noch erfolglos bleiben, verstöre die Menschen. „Der menschenverachtende Ungeist der NSU darf sich nicht noch einmal in Jena festsetzen“, mahnte sie.

„Unser Unternehmen hat ein vitales Interesse daran, dass Jena friedlich, bunt und tolerant bleibt“, begründete Christian Otto Grötsch, von der Digitalagentur dotSource GmbH sein Engagement als Preisstifter, nach 2018 bereits zum zweiten Mal.

Thomas Nitzsche, Oberbürgermeister, forderte die Jenaer auf, „für unsere Werte zu streiten und sich dabei von Humanität und Menschenwürde leiten zu lassen. Ob sich Rassismus offen und laut oder still und geheim äußere wie an den Briefkästen in Winzerla und Lobeda, „es braucht den öffentlich erkennbaren Konsens aller, dass sich solche Täter außerhalb der Gesellschaft stellen“, sagte er.

Gleichzeitig mit dem Preis für Zivilcourage wurde der Charlotte-Figulla-Preis vergeben. Er richtet sich an junge Menschen und regt zur Auseinandersetzung mit aktuellen Themen der Gegenwart in Bezug auf Zivilcourage und Menschenwürde an. Der thüringenweite Schüler- und Jugendwettbewerb stand in diesem Jahr unter dem Thema Wunschwelten. Ausgezeichnet wurden Schüler aus Jena, Eisenberg, Gera und Eisenach.