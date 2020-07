Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Preis: Über Freiräume in der Corona-Krise

Der Einsendeschluss für den thüringenweit ausgeschriebenen Charlotte-Figulla-Preis wurde bis zum 20. September verlängert. Das gab jetzt die Koordinierungs- und Kontaktstelle Jena (KoKont) bekannt. Das Motto des diesjährigen Preises lautet „Frei(t)raum?!“. Welche Tragweite die Diskussion um Freiräume hat, sei durch die Corona-Pandemie deutlich geworden, sagt KoKont-Mitarbeiter David Summers. „Covid-19 hat Freiräume eingeschränkt. Vor allem die sowieso schon Benachteiligten in dieser Gesellschaft hat das Virus hart getroffen. Der Wettbewerb soll deshalb Jugendlichen auch einen Diskussionsraum über ihre Interessen eröffnen.“

Um allen, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben oder vielleicht jetzt damit beschäftigen, die Möglichkeit zu geben, an der Preisverleihung teilzunehmen, wurde der Einsendeschluss verlängert. Der Charlotte-Figulla-Preis richtet sich an junge Menschen ab 13 Jahren. Sie sollen dazu angeregt werden, sich mit Demokratie, Gesellschaft und Mitbestimmung auseinanderzusetzen.

Einsendungen können per Mail an buero@kokont-jena.de geschickt oder nach vorheriger Ankündigung (per Mail oder per Telefon: 03641/236606) im Büro (Löbdergraben 25a) vorbeigebracht werden. Weitere Informationen: www.kokont-jena.de