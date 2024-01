Jenaer Radverkehrsplan birgt die ein oder andere Überraschung

Die Stadtverwaltung will Details erst bekannt geben, wenn der Beschluss auf die Zielgerade einbiegt.

Die Stadt Jena bekommt den Radverkehrsplan doch noch auf die Kette. Vier Jahre nach dem Auslaufen des Vorgängerplanes kommt der Nachfolger im Januar in die politischen Gremien. Der Plan hat als Ablaufdatum die Jahresangabe „2035+“. Mit Details des Papiers möchte die Verwaltung erst an die Öffentlichkeit gehen, wenn die Beratung im Stadtentwicklungsausschuss am Donnerstag, 18. Januar, ansteht. So war es auf Nachfrage zu erfahren. Kurz darauf könnte der Plan bereits in den Stadtrat zur Beschlussfassung kommen.

Ziel ist es, ein sicheres und attraktives Radverkehrsnetz für alle Radfahrenden im Stadtgebiet zu schaffen. Gleichzeitig sollen Konflikte zwischen den Verkehrsteilnehmern entschärft werden. Einige Vorschläge der Planer dürften in jedem Fall für Gesprächsstoff sorgen: etwa der andiskutierte Neubau einer autofreien Saalebrücke von Wenigenjena in gerader Verlängerung der Tümplingstraße hinüber zur Kurve am Wiesencenter. So war es bei einer Radfahrerdemo zu hören. Unkritischer dürfte ein befahrbarer Tunnel unter der Stadtrodaer Straße zwischen Paradiesbahnhof und Landfeste oder die Idee sein, einen neuen Radweg vom Gleisdreieck/Heizkraftwerk Burgau bis zur Grenzstraßenbrücke zu bauen, wo Anschluss nach „Jena21“ und Göschwitz besteht.

Die Erarbeitung des „Radverkehrsplanes Jena 2035+“ hatte im Februar 2022 begonnen. Beauftragtes Büro ist das Büro RV-K aus Frankfurt am Main mit einer Niederlassung in Jena. Der Angebotspreis lag über 50.000 Euro, die Stadt beantragte im Dezember 2021 dafür Fördermittel. Für die Bürger gab es zwei Onlinebeteiligungen: 900 Bürger meldeten sich in der ersten Runde zu Wort. 1200 Kommentare gab es bei der zweiten Beteiligung. Mithilfe dieser Informationen werden nun die Maßnahmenempfehlungen überarbeitet und die Maßnahmen priorisiert.

Bereits in der kommenden Woche will der Beirat für Radverkehr der Stadt Jena über den Radverkehrsplan sprechen. Die öffentliche Sitzung beginnt am 11. Januar um 17 Uhr im Plenarsaal des Rathauses. Der Plan steht als Tagesordnungspunkt 7 an.