Jenaer Rätselfreunde holen sich Siegerpreise

Jena. Sommerparcours „Erkenne deine Stadt“: Zeiss-Fernglas, Noll-Gutschein und zwei Liegestühle überreicht. Im Rätsler-Quartett ging einer leer aus.

Schöne Geschichten birgt unser Foto-Sommerrätselspiel „Erkenne deine Stadt“, wie es sich bei der Übergabe der Preise zeigt. Beispiel Holger Mäusezahl. Der 57-jährige Software-Entwickler von Zeiss Meditec gehörte zu den Einsendern, die alle Antworten richtig hatten. Und unsere Redaktionsglücksfee hatte ihm den ersten Preis zugelost: ein kostbares Fernglas der Firma Zeiss, das ihm jetzt Beatrice Weinberger, die Frau für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Zeiss Jena, feierlich überreichte. So lernt Holger Mäusezahl auf besonders angenehme Weise ein anderes Ressort des Konzerns kennen. Obendrein startet er am Montag in den Alpen-Urlaub, der durchs Zeiss-Fernglas geschaut nur noch schöner werden kann. Was Holger Mäusezahl wichtig war zu betonen: Die Familie habe tüchtig mitgerätselt, und vor allem seine Frau Kathrin.

Nick Schönhütte ist in unserem Spiel "Erkenne deine Stadt" Gewinner eines Gutscheins zur Beköstigung in der Noll. Inhaber Andreas Jahn übergab den Gutschein. Foto: Thomas Stridde

Hinreißendes Drama: Nick Schönhütte (52) berichtete bei Entgegennahme des Beköstigungsgutscheines aus den Händen von „Noll“-Inhaber Andreas Jahn, dass er gemeinsam mit drei Kollegen gerätselt habe. Drei von ihnen – er den „Noll“-Gutschein, Karsten Hölzer das Edel-Mineralwasser, Mario Drick den Schott-Reisegutschein – hätten je einen Preis zugelost bekommen, der aktivste Fotorätsel-Recherchierer aber nicht. Ob wir ihn nicht mal namentlich in der Zeitung nennen können? Können wir: Jens Beukert.

Martina Fey (rechts) machte an der Seite von Ines Eckert, Chefin der Öffentlichkeitsarbeit bei den Stadtwerken, gleich mal eine Sitzprobe. Foto: Thomas Stridde

Martina Fey (74) durfte sich freuen über zwei Sonnenliegestühle der Stadtwerke als „Erkenne deine Stadt“-Preis. Allerdings fehle ihr in ihrer Jena-West-Wohnung im oberen Geschoss die Terrasse. Heißt: Sonnenbad im Garten und Jenas Flora und Fauna im Liegen entdecken.