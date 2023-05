Jenaer Rathausdiele: Begeisterter Nachwuchs trifft Professionalität

Jena. Die Musiker der Dualen Orchesterakademie Thüringen spielen bei Kammerkonzert in Jena in ungewöhnlicher Besetzung.

Die Musikerinnen und Musiker der Dualen Orchesterakademie Thüringen präsentieren sich am Sonntag, 28. Mai in der Rathausdiele mit einem selbst konzipierten Kammerkonzert-Programm.

Es musizieren Ella Dorothea Delbrück (Oboe), Denis Fortunat (Klarinette), Jona Mehlitz (Flöte), Aljoscha Schlesier (Trompete), Marta Mutso, Anton Sehedenko, Hajeong Shin (Violine), Vincent Paul Yehudin Peterseim (Kontrabass) und als Gäste Robert Hartung (Viola) und die ehemaligen Akademistinnen Han-Yun Cheng (Violoncello), Lorea Gurruchaga Bengoechea (Fagott) und Sungeun Chun (Violine).

Zu hören gibt es eine abwechslungsreiche Stückauswahl mit teilweise ungewöhnlichen Besetzungen. Neben dem 1. und 2. Satz aus dem Streichquintett Nr. 2 G-Dur op. 77 von Antonín Dvořák und dem Danse Macabre op. 40 von Camille Saint-Saëns (in einem Arrangement für zwei Violinen) erklingen auch weniger bekannte Kompositionen für Blasinstrumente von Julius Röntgen, Thomas Daniel Schlee, Heitor Villa-Lobos und Robert Muczynski.

Wunderbare Gelegenheit, die Stipendiaten zu erleben

Die eigenständige Konzeption, Einstudierung und Moderation von Kammerkonzerten in Jena, Gera und Altenburg ist Teil der umfassenden Ausbildung in der Dualen Orchesterakademie Thüringen, die seit 2018 als erfolgreiches Kooperationsprojekt zwischen der Jenaer Philharmonie und dem Theater Altenburg Gera besteht. Sowohl auf der Konzertbühne als auch im Orchestergraben trifft hier junge Musikbegeisterung auf professionelles Orchesterspiel. Das Kammerkonzert am Sonntagvormittag ist eine wunderbare Gelegenheit, die Stipendiatinnen und Stipendiaten einmal losgelöst vom Orchesterklang zu erleben.

Sonntag, 28. Mai, 11 Uhr, Rathausdiele; Tickets sind in der Jena Tourist-Information, online unter www.jenaer-philharmonie.de sowie ab 30 Minuten vor Konzertbeginn an der Tageskasse erhältlich. Unter Vorlage der thoska bzw. der MKS-Card bekommen Studierende der FSU und EAH, Schüler der MKS Jena sowie Inhaber des TRIDELTA CAMPUS Kulturticket in der Jena Tourist-Information und an der Tageskasse ohne weitere Zuzahlung ihr Kulturticket.