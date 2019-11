Jenaer Reparier-Café setzt auf Nachhaltigkeit

„Wegwerfen – Nein danke!“ Diesem Leitspruch widmen sich die Mitstreiter des Jenaer Reparier-Cafés seit über fünf Jahren. Und sie haben diesen Anspruch konkret untersetzt, indem sie monatlich zum Reparier-Café einladen. Bei diesen Angeboten wird Hilfe zur Selbsthilfe gegeben. Das heißt: Jeder kann kommen, der ein kaputtes Gerät, Fahrrad, Spielzeug oder Sonstiges nicht wegwerfen will, sondern wieder in Gang bringen möchte. Im Reparier-Café schrauben engagierte Experten und Hobby-Bastler die mitgebrachten „Patienten““ auf, suchen nach dem Defekt und zeigen, wie man es reparieren kann.

„Bei gut zwei Drittel der Fälle können wir helfen und das Mitgebrachte vor dem Wegwerfen bewahren“, sagen Lothar Lekscha und Hannes Zöllner, beide Elektro-Experten. Während Senior Lekscha einst Elektrotechnik-Ingenieur war, ist Zöllner Doktorand an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena. Bis zu 200 Leute kommen zu den Terminen des Reparier-Cafés. „Wir haben voll zu tun“, unterstreicht Oda Beckmann, die beim Reparier-Café für das Organisatorische den Hut auf hat und darauf verweist, dass man auch mit defekten Textilien kommen kann, die man erhalten möchte. Extra dafür habe man Nähmaschinen angeschafft.

Problem: keine feste Werkstatt

Der nächste Termin steht auch schon fest: der 14. Dezember, 10 Uhr. Dann in der ehemaligen Augenklinik, dort, wo derzeit die Ernst-Abbe-Bücherei ihr Domizil hat. Deren Gastgeberschaft verdankt das Reparier-Café, dass es auch im Winter aktiv sein kann. Denn man hat ein Problem: Es gibt keinen eigenen Raum, sondern nur einen gut 20-jährigen Werkstatt-Bus. Der habe zwar in diesem Sommer gute Dienste geleistet, so dass man damit auch beim Wenigenjenaer Sommerfest, in Lobeda, Bucha und auf dem Wertstoffhof vom Kommunalservice, mit dem man übrigens gut zusammenarbeite, gewesen sei.

Doch zunehmend zeige sich, so Beckmann, dass der Bus, den man umgebaut habe für Werkstattbedürfnisse, mehr Aufwand mache und zu teuer in der Betreibung sei (Heizung, Sprit), so dass man ihn nun wieder abgeben will, und zwar an eine interessierte Initiative. Wer den Bus haben möchte, kann sich beim Repariercafé melden.

„Was wir dringend brauchen, ist eine feste Werkstatt oder zumindest einen festen Ort, wo wir bei Bedarf eine Werkstatt schnell aufbauen könnten“, sagen Beckmann, Lekscha und Zöllner. Die bisherigen Orte wie Saalbahnhof und Leonardo-Schule seien schwierig gewesen, weil man sich bei den Nutzungszeiten unterordnen musste. So hat sich das Reparier-Café bereits mit der Bitte an die Stadt gewandt, bei der Suche nach einer Räumlichkeit zu helfen. Einen Vorschlag habe man auch schon gemacht: die alte Feuerwache-Wache. Sie biete ideale Bedingungen für das Reparier-Café. Doch es sei nur eine abschlägige Antwort gekommen.

„Der Jenaer Stadtrat hat den Klima-Notstand ausgerufen. Da sollte man auch den nächsten Schritt gehen und das Thema Nachhaltigkeit unterstützen!“, fordert Beckmann. Und das könne die Stadt sehr glaubwürdig tun mit der Hilfe für eine Initiative, die auf Nachhaltigkeit setze wie das Reparier-Café. In der Stadt Oldenburg sehe man das so und habe dem dortigen Reparier-Café geholfen. Aber nicht nur die Stadt: Auch Firmen und private Eigentümer seien angesprochen, ob sie helfen können.

Kontakte unter: www.jena.reparier-cafe.de