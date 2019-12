Jenaer Ruhestätte eines getöteten Zwangsarbeiters entdeckt

Mario Suardi war gerade mal 18 Jahre alt, als er sein Leben verlor. Doch erst jetzt, 75 Jahre später, weiß seine Familie, was damals mit ihm bei Kahla passiert ist. Zu verdanken haben sie das der Recherche des Vereins Mahn- und Gedenkstätte Walpersberg in Kahla, der eine der unzähligen Schicksale aus dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte wieder zutage bringt.

Patrick Brion vom Verein stieß per Zufall auf den jungen Mario Suardi. Er hatte bei Friedhofsverwalter Bertram Flößner angefragt, ob auf dem Nordfriedhof Zwangsarbeiter beerdigt sind, die von den Nationalsozialisten für den Bau des unterirdischen Rüstungswerkes Reimahg bei Großeutersdorf südlich von Jena eingesetzt wurden. Im Stollensystem des Walpersberges sollte der erste in Serie gebaute Strahljäger produziert werden, die Messerschmitt Me 262.

Weit hinten auf dem Jenaer Nordfriedhof seien solche Gräber, erfuhr Brion. Er fotografierte sie einzeln ab, teilweise war „Unbekannt“ auf den zum Teil mit Moos bedeckten Grabsteine gemeißelt, doch ganz am Ende stand „Mario Suardi, 23. Dezember 1944, Italien“.

Im Lager Rosengarten in Kahla angekommen

Brion tippte den Namen zuhause in seinen Computer ein. Durch jahrelange Recherchen hatte er Tabellen mit Namen von Zwangsarbeitern gefüllt. Tausende Arbeiter aus anderen Ländern hatten die Nationalsozialisten während des Zweiten Weltkrieges für dieses Prestigeprojekt des Thüringer Gauleiters Fritz Sauckel deportiert, darunter auch viele Italiener. Mario Suardi war einer von ihnen.

Patrick Brion forschte weiter und fand in Akten der Stadt Kahla schließlich vor gut einer Woche den akribisch dokumentierten Unfall, bei dem der 18-jährige Italiener vor 75 Jahren zu Tode kam.

Auf der Straße zwischen Kahla und Großeutersdorf erfasste ein Lastwagen den jungen Mann, der dadurch ein schweres Schädeltrauma erlitt und kurz vor Weihnachten, am 23. Dezember 1944, starb.

„Der Fragebogen zum Unfall war sehr detailliert“, sagt Brion, doch nicht ersichtlich wurde, ob Mario Suradi noch an Ort und Stelle verstarb oder in eine Klinik gebracht wurde. Ein Rätsel ist zudem das Grab an sich.

Zwangsarbeiter der Reimahg schufteten unter widrigsten Bedingungen und marschierten täglich Stunden von einem der Lager zum Stollensystem. Mario Suradi muss im April 1944 im Lager Rosengarten an der Saale angekommen sein, heute ist dort die gleichnamige Gaststätte. Vermutlich auf dem Rückweg vom Walpersberg nach Kahla, sagt Patrick Brion, muss der Unfall passiert sein. Doch statt wie andere Zwangsarbeiter wurde er nicht in einem Massengrab verscharrt, sondern wurde auf dem Jenaer Nordfriedhof beigesetzt.

Rätsel um junges Mädchen

Und da wäre noch Hildegard Buffy, die am 9. April 1945 umkam und ins gleiche Grab gebettet wurde. Patrick Brion habe über das Jenaer Stadtarchiv die Auskunft erhalten, dass die Familie Buffy vor dem Bombenhagel in Dresden geflohen war und nach Jena kam. Doch auch auf die Saalestadt wurden am Ende des Zweiten Weltkrieges Luftangriffe geflogen, bei einem kam Hildegard um, gerade mal drei Jahre alt. Zwei Gräber weiter liegt ihre Mutter Irmgard begraben.

Warum Mutter und Tochter getrennt voneinander beerdigt sind, kann Patrick Brion nur spekulieren, ebenso wie die Frage, warum der junge Italiener nach Jena kam. Gelangte er womöglich in die Jenaer Pathologie und von dort auf den Friedhof?

Mario Suardis Familie, darunter seine über 90-jährige Schwester, erlangte nun Gewissheit über das Schicksal und die letzte Ruhestätte. Zu ihnen konnte Patrick Brion den Kontakt herstellen.

Den Leichnam nach Italien zurückführen

Im Frühjahr wollen Familienmitglieder nach Jena kommen. „Die Familie möchte den Leichnam gern zurückbringen“, sagt Brion, doch das sei bürokratisch und kompliziert.

Noch immer suchen Angehörige nach ihren Familienmitgliedern, die ins südliches Saaletal deportiert wurden. So kann neben Brions Verein auch der Geschichts- und Forschungsverein Walpersberg, der in Großeutersdorf das Dokumentationszentrum leitet, einzelne den Schicksalen der Zwangsarbeiter herausfinden.

Drei Jenaer Schülerinnen vom Angergymnasium schreiben derzeit ihre Seminarfacharbeit über das Gedenken an die Zwangsarbeiter und werden von Patrick Brion unterstützt, der das Gedenken an alle Zwangsarbeiter aufrecht erhalten will.

„Muss das sein?“, werde er manchmal gefragt. „Ja, das muss. Das schulden wir diesen Leuten“, antwortet er dann.